Klaver schiet kabinet Rutte III te hulp met linkse Klimaatwet

johannn 15 oktober 2017 at 19:59 "Misschien denkt hij dat niet, nee. Maar hij stelt wel een norm. Politiék gezien heeft de regering wat uit te leggen als ze het negeren. " Politiek gezien heeft de regering niks uit te leggen want dit past binnen het te verwachten beleid van VVD/CDA. Deze partijen hebben nou eenmaal een ander beeld over beleid dan linksere partijen en dus een ander programma. En het laatste wat deze regering heeft is verantwoordelijkheid aan Groenlinks, of de oppositie voor het gemak, over gemaakte plannen (zoals klimaat- en milieu plannen). In ieder geval zolang ze een meerderheid hebben. koffieleut 15 oktober 2017 at 20:37 "Ze negeren referenda, negeren vluchtelingenbeleid, Negeren problemen in de zorg, negeren de problemen omtrent migratie enz. Denk je dat ze dan problemen zullen hebben met een beleid waarvan de gevolgen van foute beslissingen pas na tientallen jaren te zien zijn?." Dat is het beleid waar kennelijk een meederheid van de bevolking voor heeft gekozen toen deze partijen de grootste werden. Iedereen wist op voorhand dat een stem op de VVD/CDA e.d. een stem voor een strenger immigratiebeleid, vluchtelingenbeleid e.d. was. Dat dit strookt met de gedachtegang van sommige linkse mensen kan ik goed inkomen. Ik sluit me ook totaal niet aan bij het gekozen reageerakkoord. Maar dit is kennelijk wel wat de meerderheid in ons land wilt. En de gevolgen van beleid duurt altijd jaren. Niemand heeft garanties of gekozen maatregelen daadwerkelijk helpen. Of dat nou linkse of rechtse maatregelen zijn.