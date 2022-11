Klimaatactivisten weer in opspraak: 'Horse and Rider' die besmeurd is met verf, wordt schoongemaakt Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 62 keer bekeken • bewaren

Het beeld ‘Horse and Rider’ van de Amerikaanse kunstenaar Charles Ray die voor het museum van hedendaagse kunsten in Parijs staat, wordt schoongemaakt. Aruanu (26) en Rachel (20) die steun bieden aan Dernière Rénovation, een Franse milieubeweging, hebben er vrijdag verf overheen gegooid om aandacht te vragen voor een betere aanpak van de problemen die ontstaan door de klimaatcrisis.

In het museum dat vroeger het beursgebouw van Parijs was, bevindt zich een deel van de kunstcollectie van de Franse modemiljardair François Pinault, die eigenaar is van onder meer de beroemde modemerken Balenciaga, Gucci en Yves Saint Laurent.

Op de website van de milieubeweging schrijft Aruanu dat ze 'geen andere keus' hadden. ‘’Ons leven glijdt voor onze ogen weg. Beloften zullen ons niet redden. Als mijn daad u schokt, komt dat omdat u gevoelig en een humaan mens bent. Dat u geeft om de dingen in deze wereld. Al deze dingen, al deze mensen, zullen verdwijnen als we niets doen.'' Ook wees hij op zijn toekomst die in gevaar is door de klimaatverandering. ''Ik ben 26 jaar oud en er is bijna geen kans dat ik van ouderdom zal sterven. Het moet gezegd worden, de nalatigheid van de overheid is massamoord op mijn generatie, mijn vrienden, mijn geliefden'', aldus Aruanu.

De Franse minister van cultuur Rima Abdel Malak bekritiseerde de actie. ‘’Het ecovandalisme is weer een graadje opgeschroefd'', schreef ze op Twitter.

Ook in Milaan voerden twee vrouwen actie door 8 kilogram meel over een sportwagen te gooien, die geschilderd is door de overleden Amerikaanse popartiest Andy Warhol. Met de actie riepen de demonstranten op tot het stopzetten van de heropening van kolencentrales en ze eisten dat er een einde kwam aan de exploratie van aardgas.

Beveiligers namen de vrouwen mee. Toen ze wegliepen riep een van de vrouwen: "Mijn dochters, mijn studenten lopen binnenkort gevaar door droogte, hongersnoden, migraties als gevolg van klimaatverandering.''

Eerder kwamen klimaatactivisten al in opspraak, omdat ze onder meer een schilderij van Vincent van Gogh in Londen en het Meisje met de Parel van Johannes Vermeer in Den Haag met verf besmeurden.