Klimaat-pooiers die verdienen aan duurzaamheid

© cc-foto: German Institute of Development and Sustainability

De vriend is dol op duurzaamheid. “Ze moeten alles gewoon duurder maken”, zegt hij terwijl hij koffie zet. “Weet je bijvoorbeeld hoeveel liter water Afrikaanse boeren gebruiken om onze koffie te produceren? Bovendien krijgen die boeren bijna niks betaald, daarom koop ik altijd Fairtrade-koffie, op biologische manier verbouwd.”

“Jij komt uit een behoorlijk welgesteld milieu”, houd ik hem voor. “De meeste Nederlanders zetten de extra euro’s die een pak Fairtrade-koffie kost liever opzij voor de studie van hun kind, of voor onverwachte tegenvallers.” Terwijl ik dit zeg, voel ik enige walging over de Hollandse zuinigheid die uit mijn woorden walmt.

Toch zorgt deze zelfhaat er niet voor dat ik voortaan Fairtrade-koffie in mijn mandje gooi. “We leven in een land waarin iedereen elkaars concurrent is, en waar politici hun eigen hachje belangrijker vinden dan de financiële veiligheid van burgers, denk aan de toeslagenaffaire”, somber ik hardop boven mijn mok vol eerlijke koffie.