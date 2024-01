Kleinschaligheid en streekprotectionisme Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 117 keer bekeken • bewaren

Wanneer gaat nou eindelijk de knop eens om van welvaart naar welzijn? De vooral op groei en geld gerichte partijen, met minister Van Gennip voorop, willen dat vrouwen meer gaan werken om het tekort aan arbeidskrachten in te vullen. Komt het nou werkelijk bij niemand op dat Nederland maar een verdraaid klein landje is dat uit zijn voegen begint te barsten? Wordt het niet eens tijd dat we in ons zogenaamd verenigd Europa nadrukkelijk aan spreiding van werkgelegenheid gaan doen? Maar er is nog een invalshoek die de visie dat iedereen maar zo veel mogelijk aan het werk moet tot kortzichtig maakt.

Naast een tekort aan arbeidskrachten zijn er tegenwoordig nogal wat andere problemen. Vrijwel iedereen kan er wel een aantal van opnoemen en de politiek of tenminste onze huidige bestuurders weten deze maar moeilijk op te lossen. Sta mij toe er vier problemen uit te pikken die in samenhang beschouwd kunnen worden.

Kijkend naar ons Brabant is thans het grootste probleem de stikstof en de daaruit voortvloeiende stop op tal van activiteiten. Ziehier probleem één. Daarnaast kennen we, als probleem twee, het zo langzamerhand ook in onze provincie vastlopend verkeer of toch tenminste behoorlijk oponthoud plus een deel van de oorzaak van probleem één. Probleem drie is in het algemeen het gebrek aan tijd om sociale contacten te onderhouden, waardoor de samenhang in een steeds individualistischer samenleving nog verder onder druk komt. Als probleem vier, direct voortvloeiend uit probleem drie, noteren we het toenemend tekort aan vrijwilligers. Een probleem dat vanwege het sociaal-maatschappelijk belang nogal onderschat wordt.

Het zijn vier problemen die alle hun oplossing zouden kunnen vinden in kleinschaligheid. Onze huidige samenleving is er één van, mede door het vrije-marktmechanisme ontstane, grootschaligheid. Een vrije markt waardoor bedrijven en ondernemingen hun afzetgebied steeds meer gingen uitbreiden. Het gevolg is nu dat al die ondernemingen dagelijks kris-kras door het land rijden om hun klanten te bedienen. Zoals de leverancier van zonnepanelen uit Enschede die naar Eindhoven rijdt en een branche collega die op zijn beurt van Weert naar Apeldoorn toert om werk uit te voeren. Of een aannemer uit Uden die naar IJmuiden rijdt en een andere aannemer uit Haarlem die zijn klus in Best vindt. Zo zijn er in tal van branches dagelijks vele bedrijven die dit soort onlogische verkeersbewegingen maken. Het vrije-marktmechanisme zorgt hier voor kansen voor bedrijven, maar ook voor onnodige stikstofemissie, voor files, voor onnodige belasting van onze infrastructuur en toenemende asfaltering.

En daar is nog iets. Doordat veel mensen ver van huis aan de slag zijn, komen ze ook later thuis van hun werk, hebben ze vaak geen tijd of fut meer om sociaal nog iets te ondernemen. Het contact met de directe omgeving gaat verloren, het vrijwilligerswerk neemt af. Zelfs het sociale leven binnen de gezinnen staat er door onder druk, zeg ik met nadruk ook tegen mevrouw Van Gennip. Ziehier de samenhang tussen de vier geschetste problemen.

Er is een oplossing die al die vier problemen in één keer tackelt; kleinschaligheid en streekprotectionisme. Beperk de reikwijdte van een aannemer tot een straal van maximaal 30 kilometer van het hoofdkantoor en verbiedt andere aannemers die daarbuiten hun domicilie hebben zich in de cirkel te manifesteren. Klandizie en prijsconcurrentie zijn voldoende gegarandeerd. Uiteraard geldt dit voor al die kleinschaliger ondernemingen. Het moet niet zo moeilijk zijn een formule te bedenken, zodanig dat alle branches de bewegingsruimte krijgen die past bij de mate waarin zij in een bepaalde regio vertegenwoordigd zijn.

De files worden minder, stikstofuitstoot wordt omlaag gebracht. De belasting van de infrastructuur wordt minder. De aanslag op ons land door asfalt wordt minder. Mensen zijn eerder thuis en beter uitgerust om zich aan gezin, vrienden, kennissen en verenigingen te kunnen wijden. Het vrijwilligerswerk zowel als de verbondenheid in een woon-leefgemeenschap zullen weer toenemen. Het lijkt verdraaid wel een win-win situatie. Hier kunnen zelfs welzijn en welvaart hand in hand gaan.