Kee & Van Jole: iedere partij die in coalitie stapt met VVD als grootste wordt gesloopt

11 sep. 2017 - 1:18

reactie op hansdetorenkraai – 10 september 2017 at 12:31 “De transitie naar de huidige tijdspanne is er een vol met neoliberaal gedrag van de zogenaamde 3e weg. Heb al een en ander over geschreven.” Maar wat doen we dan met een rechtse meerderheid, die laten we ongestoord het land herinrichten, amerikaanse stijl omdat links bij gebrek aan eendracht en/of flexibiliteit de handdoek in de ring gooit, daarbij vind ik het nergens op slaan de pvda de schuld te geven dat er geen linkse eenheid is, in 2012 met 38 zetels in de oppositie terwijl andere rechtse partijen kunnen aanschuiven?, een herhaling van 2010, ik herinner me nog hoe akelig Rutte1 was, als daarbij de sp stelselmatig niet thuis geeft, zoals die slappe smoes, onder geen beding de vvd maar wel Buma als premier, misschien tijd om daarnaar te kijken en daarop de pijlen te richten. “Door het wegvallen van een duidelijk breed links geluid is links verbrokkeld en bestaat nu uit clubjes die niet veel groter zijn dan pakweg 15 zetels. Het is dat wat me zo verschrikkelijk kwaad maakt op de PVDA.” Nogmaals links is aan het slinken, rechts heeft de overhand met tendensen naar fascistoïde stromingen, zo leert de tijdgeest. “De verantwoordelijkheid van de sociale gedachte die ingeruild is voor neoliberale partijpolitieke en persoonlijke belangen. In gesprek met Samson : “Samsom daarentegen noemt Rutte “best links” en verklaart dat hij zich “onvoorwaardelijk loyaal” aan hem voelde.” Ik zou Rutte niet links willen noemen maar dat hij naar links is opgeschoven in Rutte2 is ontegenzeggelijk, zeker in vergelijking met Rutte1. Ik heb altijd nog het idee dat mensen de politiek ingaan uit idealistische motieven, dat er gaandeweg smetten kunnen ontstaan kan verschillende redenen hebben, misschien is loyaliteit een voorwaarde om tot een goede samenwerking te komen, we hebben niets aan een vechtkabinet zoals vaker vertoond tussen het cda en de pvda, elkaar iets gunnen vind ik geen verkeerde insteek als er toch geen linkse meerderheid is.. [Maar hij stáát voor alles wat Rutte II heeft gedaan. „Ik kan nog steeds niet één afslag aanwijzen die ik niet had moeten of willen nemen.” Dit kabinet, zegt hij, was „een zegen voor het land.”] Hoewel je het niet iedereen naar de zin kan maken denk ik dat het door de bank genomen klopt, 8 jaar wezenloos gewauwel van Bakellende, 2 jaar een gruwelijke Rutte1, ik vond Rutte 2 in vergelijking daarmee een verademing, wat ons te wachten staat met Rutte3 lijkt niet hoopvol. “Dat is de conclusie van de afgelopen 4 jaar meer kinderen onder de armoede grens banken gered Brussel meer macht en de voorzieningen van de weerloze en zwakkere verkwanseld.” Sedert Zalm, de uitvinder van het over de schutting kieperen van centrale overheidstaken naar gemeentelijk niveau met daarbij behorende korting op het budget hebben we meer met dit soort onrechtmatigheden te maken, de meerderheid van de kiezers vindt dat best, getuige de onaantastbaarheid van de vvd, gegeven die omstandigheid wordt het zoiets als liever een half ei dan een lege dop, kies maar. “En dat van U zou ik in mijn geval maar gebruiken wilt u nog verder van gedachte wisselen, ik hecht daar veel waarde aan.” En mag ik weten waarom, ik heb al aangegeven dat het gebruik van je absoluut geen waarde oordeel is, bij mij is in principe iedereen gelijk, ik mag dan toch vragen waarom ik een uitzondering moet maken.