Kamer zwichtte niet voor boeren en koning Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 177 keer bekeken • bewaren

De Tweede Kamer liet zich dinsdag 28 juni niet intimideren. Noch door de boeren en evenmin door het staatshoofd dat vanuit zijn oranjepopulisme, maar wel onder ministeriële verantwoordelijkheid, repte van ‘perspectief en erfgoed’.

De moties van de politieke Gideonsbende die welkom was bij het boerenprotest in Stroe vorige week, kregen geen poot aan de grond. BBB vroeg de resultaatverplichting van de kritische depositiewaarde (afgekort KDW) uit de wet te halen en in Brussel het Natura 2000-beleid ter discussie te stellen. Van Haga ging verder en wilde ‘de boeren met rust laten’ en de Natura 2000-verplichtingen opheffen.

De moties die wel werden aangenomen, zaten op de lijn van het toekomstige kabinetsbeleid.

Laten we ons niet rijk rekenen, want anderzijds haalden linkse moties het niet, over het laten betalen door banken, voorrang geven aan sociale en duurzame bouw en het definitief afblazen van Lelystad Airport.

Maar cruciaal is dat een motie van Van der Plas om het stikstofbeleid aan te passen, werd verworpen met 107 tegen 32 stemmen.

Dit overweldigend draagvlak betekent dat Rutte nu de slappe knieën in zijn coalitiepartijen kan ‘overtuigen’ en vervolgens gezamenlijk de kameraden in de provincies benaderen. Dat is geen gemakkelijke taak. Over nog geen negen maanden komen de verkiezingen voor de provinciale staten en de coalitiepartijen aldaar krijgen het doodsbenauwd bij de gedachte aan zetelverlies aan de BBB en andere populisten. Met name in de provincies met veel platteland.

Rutte met een boswachter in het Brabantse Kampinagebied: hier groeien straks weer gezonde eiken! Adriaanse op een biologische boerderij: hier wordt winst gemaakt! Ollongren op Vlieland: Defensie helpt mee aan vergroening! Liefst ook dit herhalen in veelbekeken talkshows.

Daarom moet het kabinet in deze campagne zelfbewust de metingen van het RIVM en andere wetenschappelijke instanties verdedigen. Duidelijk laten zien dat boeren absoluut geen homogene groep vormen als een weiland vol raaigras. Sympathieke dubbelinterviews in de media met Van der Wal en Staghouwer zij aan zij met vertegenwoordigers van Biohuis en Bionext, organisaties waarbij 1.100 biologische boeren zijn aangesloten.

Voortaan ophouden met de boerenlobbyclubs aan de borst te koesteren. Achter aansluiten dus voor de LTO en de vakbonden – ja, zo heten ze – van Pluimveehouders, Varkenshouders en Melkveehouders (onder leiding van de sinistere carnavalsfiguur Hinderk Bleker). Een grotere rol laten spelen door Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en provinciale Landschappen en Kastelen.

Nee, niet de malle moeflonbaron van de Hoge Veluwe die wolven een grotere bedreiging voor zijn park vindt dan stikstof: ‘Moeten we omwille van de stikstofuitstoot het hele land maar platleggen en de natuur altijd voorrang geven?’, zei hij een paar jaar geleden in De telegraaf.

Door de veldslag rond de woning van minister Van der Wal eindigde ‘de dag van de oorlog’ toch in mineur. De term is van de Farmers Defence Force-leider, die niet een lot als dat van Willem Engel wil ondergaan en dus stelt dat zijn club formeel niet achter de acties zit.

Hoe hardleers de zogenaamd gematigde boeren zijn, toonde de voorzitter van LTO Gelderse Vallei de dag na de oorlog. De NOS-journaliste die hem vroeg of hij de veldslag wilde afkeuren, moest al haar niet geringe talenten en vaardigheden inzetten om hem zo ver te krijgen. En hij pruttelde maar weer verder over kaalslag in de buitengebieden.

Die kaalslag heeft allang plaatsgevonden en wel door de grote boeren zelf.

Denk aan al de heggen, houtwallen, greppels en slootjes die moesten verdwijnen. Aan de woestijnen van ‘grasvalt’ en exportkippenmais die daarvoor in de plaats kwamen.

Het massaal sterven van bomen door de lage grondwaterstand.

De aanslag op de biodiversiteit door het verdwijnen van soorten.

De horizonvervuiling door de megastallen.

De negatieve effecten op de volksgezondheid.

O, maar de boeren c.s. bedoelen geen letterlijke maar een figuurlijke kaalslag. Hebben ze het misschien over hun collega’s, de kleine spelers, die opgejaagd door overheid, banken, ecomodernisten, supermarkten, slachterijen, transporteurs, leveranciers van veevoer en bestrijdingsmiddelen, de race to the bottom hebben opgegeven en hun bedrijven aan de grote spelers, de boerenmiljonairs, moesten verkopen?

De Romeinen hadden al oog voor rechtsongelijkheid. Quod licet Iovi, non licet bovi, leerde ik als kind. Wat Jupiter mag, mag het rund niet. (had u ook zo’n medelijden met die arme koeien die naar Den Haag waren meegesleept?) Wat de boer mag, mag de burger niet.

Een vriend uit Brabant mailde mij dat de politie op de A67 mensen bekeurde die vanuit de tegenovergestelde richting de protesterende boeren filmen. ‘Die automobilisten mogen van de politie natuurlijk geen bewijsmateriaal tegen de boeren verzamelen, haha’, voegde hij eraan toe. Hij meende ook dat de hartverwarmende duimen die trekkerbestuurders van stilstaande automobilisten menen te zien, meestal middelvingers waren. Je zal maar op weg zijn naar een ziekenhuisafspraak.

En dan heb ik het nog niet over de misselijkmakende acties in de rest van het land en het misselijkmakende begrip daarvoor, of over de straffeloze toe-eigening van het leed van joden, Groninger aardbevingsslachtoffers, toeslagouders en nu zelfs ook Oekraïners, gezien al die groene Zelinsky T-shirts.

Het meest schokt mij de blinde haat die op de natuur wordt gekoeld. De voorlopige culminatie daarvan bleek uit het protest waarbij honderd oude wilgen werden gekapt in de Krimpenerwaard. Door de reformatorische eigenaar annex gemeenteraadslid zelf, die terloops opmerkte dat sommige bomen nog door zijn overgrootvader werden geplant. Honderd bomen aan erfgoed, majesteit!