Kamer wil af van “streng” bonusplafond voor bankiers

28 jun. 2017 - 21:52

@7anpau Natuurlijk kun je niet met het cultiveren van ethisch besef in de politiek alleen - de problemen in de bancaire sector oplossen...very true! Het probleem is zoveel groter. En ook ik begrijp dat een vrije markt in principe kan werken, mits aan voorwaarden als voldoende mogelijkheden tot competitie, effectieve wetgeving in zake monopolies, het opknippen van to big-to-fail-banken, zorgen dat de bankenlobby in de politiek aan banden wordt gelegd, zorgen dat niet alleen investeerders maar ook andere belanghebbenden worden gehoord en vooral het goed laten functioneren van de rechtspraak (waarom zijn het aantal bankiers in de gevangenis op een hand te tellen!?) et cetera, et cetera. et cetera.... En daarnaast zie ook ik in dat het grote voordeel van een FIAT-geldsysteem is, dat het zorgt voor een relatief gemakkelijke manier van financieren van allerlei goederen ten dienste van de samenleving. (Ik ben overigens wel geinteresseerd in alternatieve geldsystemen). En dan heb ik het nog geeneens over de euro - het is een puinhoop. En keer op keer is de belasting betaler de dupe! (de emotie komt weer boven...) Het is lastig om al de aangekaarte problemen in de sector in hooguit 700 woorden krachtig over te brengen. Een worsteling. Dat kan eigenlijk niet... De tekst mag bovendien niet te academisch worden, te lang en te saai - maar ook niet te weinig of te opzwepend. Het is zoeken naar het juiste midden. Het is daarbij ook altijd een zoektocht naar de woorden die de essentie uitdrukken, wetende dat bij het beschrijven van grote maatschappelijke issues het extra lastig is om het woord te vinden dat voldoende dekkend de situatie beschrijft. Bovendien ben ik erg druk en heb ik daar ook niet de tijd voor. Ook al mag dat geen excuus zijn - het speelt wel mee... Dus goed, dat het woordje 'kartel' in dit verband niet volledig de lading dekt - geef ik dan ook volmondig toe. Het is een containerbegrip... Ik vind het in dit stadium echter belangrijker dat de discussie levendig gehouden wordt - aangezien veel mensen daadwerkelijk geloven dat de crisis is opgelost. En dat gaat rechtstreeks tegen hun eigen belangen in. Het enige wat we kunnen doen - is om pakkende verhalen vertellen, zodat mensen in hapklare brokken inzicht krijgen in de problematiek. Dat lukt de ene keer beter dan de andere keer. Je kritiek was terecht... Maar goed, volgens mij kwam de boodschap wel over dat politici ons op dit vlak in de steek laten. Daar ging het om - als daar iets van bleef hangen bij de lezer, dan was de missie geslaagd.