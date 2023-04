Justitie start geen strafprocedure na racistische taal politiemensen

Justitie sleept zes agenten die tijdens een bezoek aan Parijs tegen elkaar racistische opmerkingen maakten niet voor de rechter. Een van de redenen daarvoor is dat de uitspraken werden gedaan in een auto. Dat een van de aanwezigen het onderonsje filmde en online verspreidde maakt de setting niet openbaar.

Volgens het OM zijn de uitlatingen niet duidelijk gericht op één bepaalde groep of bepaald ras. De opmerkingen zijn daarnaast niet in de openbaarheid gemaakt. "Het feit dat de uitlatingen zijn gefilmd verandert daar niets aan. De opmerkingen zijn in een gesloten setting gemaakt, ten overstaan van een beperkt aantal mensen die een persoonlijke band met elkaar hebben", aldus het Openbaar Ministerie.