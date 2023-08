Justitie Frankrijk gaat Marine Le Pen vervolgen om IS-tweets

4 mrt. 2018 - 20:34

Richard, “Ik ben niet bang voor IS Europa maar voor een terugkeer van de xenofobie, racisme, nazisme en fascisme in Europa. (..) Dus geen enkele sympathie voor deze mede-Europeanen. (..) Ja wilt blijkbaar wel wachten dit te bestrijden wanneer het al te laat is. Wie is er hier nu de realist!?” Wellicht is dat inderdaad het verschil tussen ons. Ik wil dat mensen voor reële zaken vervolgd worden. Laat de AIVD maar in een chatroom tussen extremisten zitten en om daarna de hele zooi aan te klagen voor racisme, bedreigingen en dergelijke strafbare zaken. Zorg als journalist in een crimineel milieu te komen en kijk of er banden gelegd kunnen worden tussen een motorgang en Le Pen, als dat de vermoedens zijn. Ga in de achterkamertjes met de accountant van de PVV Deep Throaten om uit te vinden wie z’n financiers zijn, of dat hij zelf geld doneert aan dubieuze clubs als de NVU. Verzin wat, maar doe het op grond van hard bewijs en wees consequent en doe daarna netjes aangifte. Ik wil inderdaad niet dat mensen vervolgd worden op iets wat ze mogelijkerwijs zouden kunnen** gaan doen. Of op grond van vermoedens, of op grond van enige gelijkenis met een stuk geschiedenis. Want, beste Richard, ook daar hebben we niet zulke goede ervaringen mee: gewoon blind beschuldigen. Van heksenvervolgingen, lynchpartijen tot de massale aangiftepraktijken in de DDR en heropvoedingskampen in de USSR, tot de communistenvervolgingen in de VS en Indonesië. En, jawel, Nazi Duitsland, waar vermeent terroristen zonder proces verdwenen. Net als al die andere ongewensten. Werelden waar feiten weinig relevant waren, of boven water worden gemarteld. Je smakeloze, ongefundeerde beschuldiging aan mijn adres van “fascist”, past in het rijtje van dubieuze, vaak ongefundeerde beschuldigingen, van “heks” tot “ketter”, van “kapitalist” tot “communist”, waarna mensen zonder proces, of een bogus-proces verdwenen, of werden aangevallen, outcast werden. Ja, ik kan ook vergelijken, maar vind een rechtsstaat veiliger. Ook het vervolgen op gezochte “vergrijpen”, zoals op een tweet met de tekst “Dit is Daesh”, die zo weinig aansluiten met het originele doel van de wet (toejuichen van geweld), kunnen bij het doorvoeren ervan een gevaar voor de rechtsstaat en democratie worden. En daar ben ik geen voorstander van. Dan ben je bezig met een middel dat net zo erg is, of erger kan worden, als de kwaal. Ik stem geen PVV, geen FvD, geen Le Pen, ik ben geen aanhanger van de NVU. Ik vind het walgelijk dat een meisje met hoofddoek in elkaar wordt getremd. Ik vind het walgelijk dat een flyeraar van FvD wordt belaagd. Ik vind het walgelijk dat een jonge man bewust met z’n auto op iemand inrijdt. Ik vind het walgelijk dat politici –ongeacht partij- met de dood bedreigd worden of ruiten ingegooid. Ik vind het überhaupt walgelijk dat dat de nieuwe norm lijkt: iemand krijgt z’n zin niet, of iets staat hem/haar niet aan, dus gaan we maar dreigen. En ja ook beschuldigingen in de vorm van “landverrader” of “fascist” zijn daar al de eerste aanzet toe. Dat vind ik zeker iets om me zorgen over te maken. Die drang die mensen hebben om onze rechtstaat, onze democratie, onze vrijheden te verwerpen. Het is makkelijker om een rechtsstaat om zeep te helpen, dan 'm op te bouwen: dus we moeten er zuinig op zijn. **Dat kan wel als er echt een concreet plan ligt voor een moordaanslag oid, compleet met wapens.