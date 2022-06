Justitie eist taakstraf tegen Rotterdamse rechtsextremist die Mark Rutte 'tegen de muur' wilde zetten Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 237 keer bekeken • bewaren

Tegen een rechtsextremist die onder andere premier Mark Rutte met de dood bedreigde, is door justitie 120 uur werkstraf geëist, plus een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Dat meldt RTV Rijnmond. De 47-jarige man uit Rotterdam was ontevreden met het coronabeleid en vond dat ‘de misdadige misleider Mark Rutte tegen de muur moet worden gezet’.

Ben van der K., een volgens Rijnmond ‘bekende rechts-radicaal in Rotterdam’, moesten ook agenten in burger, de zogenaamde “Romeo’s” eraan geloven. In een Telegramgroep met de naam Rellen Nederland, met daarin 10.000 leden, schreef hij dat de agenten geëlimineerd moesten worden: ‘Het jachtseizoen is geopend. We zullen ons moeten bewapenen.’

In de rechtszaal ontkende de extremist dat hij over dodelijke wapens had gesproken, maar zich slechts wilde bewapenen met ‘spandoeken bijvoorbeeld’. Hij nam zijn woorden dan ook niet terug en zei nog altijd achter zijn teksten te staan. Ook bestreed hij anderen te hebben aangezet tot geweld: ‘Ik zie zo’n Telegramgroep als een oud schoolbord waar je met een krijtje “de juffrouw is K.U.T.” op schreef.’ Behalve van bedreiging en opruiing werd de Rotterdammer er ook van verdacht VVD-verkiezingsborden te hebben gestolen. Ook dat ontkent de man.

De advocaat van Van Der K. beroept zich op de vrijheid van meningsuiting en heeft om vrijspraak gevraagd. Het Openbaar Ministerie zei daarop niemand de mond te willen snoeren, maar een grens te trekken bij oproepen tot geweld. Uit een psychologisch onderzoek is gebleken dat Van Der K. ‘antisociale trekken’ vertoont. In het verleden werd Van Der K. – vaste doelwitten: migratie, islam en linkse partijen - al veroordeeld voor discriminatie en verstoring van de openbare orde. De rechter doet op 15 juni uitspraak.