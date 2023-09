Joop-debat over bezuinigen op kunstsubsidies

23 sep. 2010 - 11:42

- Dus waarom wel cultuur ontzien in een grote bezuinigingsoperatie? Daar is geen enkele reden voor. Iedereen levert in- Het betreft hier wel een zeer onevenredige bezuiniging, op de kunst sector. Er is sprake van kaalslag. -Het ministerie van OCW zou meer dan 200 miljoen euro moeten bezuinigen ruim 20 % van het huidige budget. Dat zou vooral ten koste gaan van de uitvoerende kunst, zoals orkesten en theatergezelschappen.- bron RTL Relaties kunst en cultuur: creatieve sector 265.000 banen, 10 miljard. Toerisme: 20 miljard. Horeca 13,6 mld. Er zijn jaarlijks 106 miljoen kunst / cultuur deelnemers aan een of meerdere mogelijkheden, zoals theater, bioscoop, museum, monument. 45 miljoen NL'se boeken worden er jaarlijks verkocht. Eigen inkomen wordt gesteld op 37 %, van de 5 miljard in de kunst en cultuur sector. Dus zo slecht doen het nog niet in Nederland. Bron Berenschot Gelijkertijd komt er van iedere euro er ruim 2,5 euro retour. Is men niet bezig de kip met gouden eieren aan het slachten? Kunst en cultuur hebben niet alleen een economisch nut maar ook een maatschappelijk nut.