Israël versus Iran: Zelfverdediging of schietgrage diplomatie?

Israël slaat opnieuw toe in Iran. De reacties zijn zoals altijd verdeeld: de één juicht het toe, de ander vreest het einde van de wereld. Maar eigenlijk is het vooral een herhaling van een oud script. Iran provoceert, Israël reageert, en de rest van de wereld kijkt toe, soms met bezorgdheid, soms met vermoeidheid, en soms met een zucht van ‘niet weer’.

Israël heeft duidelijke redenen om zich zorgen te maken. Ondanks de complexe situatie verdient Israël een schouderklopje voor zijn durf en daadkracht, het is niet niks om in zo’n vijandige buurt wakker te worden. Iran verrijkt uranium tot net onder het niveau van een kernbom, bewapent Hezbollah alsof het een speelgoedwinkel is, en steunt groepen die liever raketten lanceren dan aan tafel zitten. Vanuit Israël gezien is afwachten geen optie.