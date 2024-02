Israël neemt VN-vluchtelingenkamp onder vuur in Gaza, doden en gewonden

25 jan. 2024 - 12:42

[Voor een genocide pakt Israel het toch niet erg grondig aan, vind je wel?] Vind ik wel. Ze hebben in ruim drie maanden tijd al meer dan 1% van de bevolking uitgemoord, 4-5% is gedood, verminkt, vermist of gewond. De hele civiele infrastructuur is kapot gemaakt, 85% van de bevolking is uit hun huis gejaagd, er is niks meer over van de gezondheidszorg en ze zorgen er voor dat er geen voedsel of schoon water meer in het gebied is waardoor ziektes uitbreken en mensen van de honger om gaan komen. En dat allemaal terwijl de wereld toekijkt. Kun je voorstellen wat ze zouden doen als er geen beelden gemaakt werden. Het is niet voor niks dat ze ook al meer dan 100 journalisten vermoord hebben.