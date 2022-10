Islamitisch geestelijke wil massale mars van Britse moslims tegen terreur

26 jun. 2015 - 20:46

Een moslimextremistische wolf in schaapskleren die n.a.v. de terreurdreiging wil oogsten: "Critici wijzen er op dat Tahir-ul-Qadri in de jaren 80 in Pakistan architect was van de invoering van strenge wetten tegen godslastering. Hij nam daar later afstand van. In januari van dit jaar, na de aanslagen in Parijs, riep hij de VN op werk te maken van de bestrijding van godslastering." In onze vrije samenlevingen dienen alle overtuigingen en haar dragers (dus ook haar idolen) vrijelijk bekritiseerd en bespot te kunnen worden (ook redeloos). Dat geldt voor ideologisch politieke overtuigingen (en dus ook Mao, Thatcher), levensbeschouwingen en filosofieën (en dus ook Ayn Rand, Keynes, of Rudolf Steiner), en dan dus net zo goed ook religieuze overtuigingen (en dus profeten e.d. als Jezus, God, én Mohammed). In landen als Noord-Korea met hun achtereenvolgens heilig verklaarde Kim's, waarop geen kritiek gegeven mag worden laat staan spot, het vroegere China, waar Mao c.s. onfeilbaar waren en boven iedere kritiek stonden, en vroeger nog in onze contreien toen de christelijke idolen nog boven kritiek en spot verheven stonden is en was dat anders dan in de moderne vrije samenlevingen. In al genoemde samenlevingen met een taboe op kritiek en spot op hun door henzelf heilig verklaarde idolen als dragers van de overtuigingen werd net als nu door de moslims bij Mohammed een ervaren als "kwetsend" of "beledigend" als grond aangevoerd. In vrije samenlevingen zijn al deze idolen en de bijbehorende overtuigingen júíst áltijd vrij om bekritiseerd en/of bespot te worden, ook redeloos. Mohammed net zo goed als Mao, Jezus, de Kim's, of welk idool van welke overtuiging dan ook. Dat is iets wat alle moslims te respecteren hebben willen ze erbij horen in onze vrije samenlevingen. De oproep van deze geestelijke mét de eis tot bestrijding van godslastering als voorwaarde terreur af te zweren is een zeer valse, foute, gevaarlijke, en te bestrijden oproep.

