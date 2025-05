Is de rechtsstaat wel bestand tegen populisme? Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 169 keer bekeken • bewaren

Er zijn van die politieke reflexen die nooit vervelen. Zodra een buitenlander iets crimineels doet, klinkt het: uitzetten! Alsof dat een kwestie is van een enkeltje vanaf Schiphol boeken en klaar. Afgelopen week vroegen negen Europese landen het Europees Hof voor de Rechten van de Mens om wat soepeler te worden in het beoordelen van uitzettingen. Vooral bij “criminele buitenlanders”. Nederland tekende níét, tot chagrijn van PVV-minister Marjolein Faber, die nog dacht dat we in de EU onderhandelen alsof het een buurtvergadering is: “Zeg, mogen wij ook even iets roepen over het EVRM?”

Faber wees op het hoofdlijnenakkoord, waarin staat dat verdragen herzien moeten worden. Een waarheid als een koe, maar daaruit volgt nog niet dat je bij elke juridische jeuk direct met een kettingzaag aan het verdrag moet gaan zagen. Zeker niet als het gaat om mensenrechten, het type recht dat juist bedoeld is om óók stand te houden als het moeilijk wordt.

En ja, het kán nu al. Volgens de Vreemdelingenwet mag de verblijfsvergunning van een crimineel worden ingetrokken. Dat gebeurt ook. Maar dan moet je afwegen: wat is de ernst van het misdrijf, hoe lang woont iemand hier, zijn er kinderen in beeld? Klinkt vermoeiend, zeker als je liever politiek scoort dan juridische dossiers doorploegt.

Neem het voorbeeld van een man uit Albanië die in 2018 werd veroordeeld voor een reeks zware diefstallen. Na zijn straf werd zijn verblijfsvergunning ingetrokken en volgde een procedure voor uitzetting. Ondanks juridische stappen en vertragingen werd hij uiteindelijk daadwerkelijk teruggestuurd naar Albanië. Dit laat zien dat uitzetting mogelijk is, mits het wettelijk en praktisch kan worden geregeld.

En daar wringt het. Want dat briefje van die negen landen is geen juridisch pleidooi; het is een signaal richting de onderbuik. Het suggereert dat het EVRM “ons” tegenwerkt, terwijl dat verdrag gewoon vraagt om iets dat in de rechtsstaat standaard is: maatwerk.

Voorstanders zeggen: andere landen durven het wel. Inderdaad. Polen. Hongarije. Italië. Niet bepaald de gidslanden van mensenrechten. Nederland deed níét mee, en dat is iets om zuinig op te zijn. Want als je één keer mensenrechten gaat politiseren, waar stop je dan? Bij alleen “criminelen”? Of ook bij “ongewenste elementen”?

Dat is geen doemdenken, dat is kijken naar wat er elders al gebeurt. Wie ziet hoe snel rechtstatelijke fundamenten afbrokkelen als ze alleen nog maar nuttig mogen zijn, weet: mensenrechten zijn er juist voor als het schuurt.

Tegelijkertijd moeten we de zorgen over veiligheid wél serieus nemen. Niemand wil dat een verkrachter hier blijft omdat hij een kat heeft en zijn oma wekelijks bezoekt. Maar de manier om dat op te lossen is niet een briefje met vage politieke wensen naar Straatsburg. Het is: beleid maken. Wetgeving aanscherpen. De juridische route volgen. Niet de publieke tribune bedienen.

Regeren is geen schreeuwwedstrijd. Nederland moet zijn stem gebruiken op een toon die serieus genomen wordt. Criminele vreemdelingen mogen uitgezet worden, maar dan wel met respect voor recht, niet met een schop tegen de rechtsstaat.

Mensenrechten zijn soms lastig. Dat is precies waarom ze bestaan. Ze zijn er niet om het makkelijk te maken, maar om het eerlijk te houden. Juist dan.

