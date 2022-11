Iran lijkt toenadering te zoeken tot Westen

18 aug. 2013 - 6:21

Voor alle positivo's in de draad heb ik even wat info verzameld over de mensenrechten situatie in Iran. Mensenrechtensituatie in Iran Advocate Shirin Ebadi won de Nobelprijs voor de Vrede in 2003. De mensenrechten worden in Iran regelmatig geschonden. Vrouwen worden volgens de sharia, de islamitische wetgeving, achtergesteld. Omdat het regime van het land een strikte scheiding van de seksen aanhoudt, zijn er relatief veel vrouwelijke artsen en advocaten. Zij behandelen dan uitsluitend vrouwen. Een bekende advocate is de mensenrechtenadvocate Shirin Ebadi, die in 2003 de Nobelprijs voor de Vrede won. Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is in Iran bij wet geregeld. Hun getuigenis telt half zoveel als die van een man. Vrouwen hebben toestemming van hun man nodig hebben naar het buitenland te reizen. Bij overspel kunnen zij de doodstraf krijgen door steniging. Op het dragen kleding die niet aan de Islamitische voorschriften voldoet, kan tot 2 maanden cel of een boete van 500.000 Rials (39 euro) gegeven worden. Circa 70 universitaire studies zijn niet toegankelijk voor vrouwen. Stadsbussen zijn verdeeld in een mannen- en een vrouwensectie. Mannen zitten voorin en vrouwen moeten achterin de bus. Een hek in het midden van de bus zorgt voor een strikte scheiding. Het is voor vrouwen verboden om (mannen)voetbalwedstrijden te bezoeken. Wel mogen vrouwen (in hijab) zelf voetballen, hier zijn mannen op hun beurt weer niet welkom. De basis van ongelijkheid ligt bovendien verankerd in de wet. In Iran wordt de sharia toegepast, hierin is de vrouw wettelijk ongelijk ten opzichte van de man. De sharia kent het begrip 'bloedgeld'. Dit betekent dat de dader moet betalen in geval van een dodelijk misdrijf. Een mannenleven is daarbij twee keer zoveel waard als een vrouwenleven. Sommige religieuze minderheden worden vervolgd in Iran, maar andere genieten (beperkte) bescherming en vrijheid. Zie verder onder Religie. Iran voert de doodstraf uit en wordt hierom bekritiseerd door Human Rights Watch. Dit doet het land niet alleen voor volwassenen maar ook kinderen van 15 of ouder kunnen de doodstraf krijgen. Nergens ter wereld worden zoveel kinderen bestraft met de doodstraf als in Iran. Het bestaan van homoseksualiteit wordt ontkend in Iran en homoseksualiteit is verboden. Op het verrichten van sodomie staat de doodstraf. Mensen die een geslachtsidentiteitsstoornis hebben worden wél erkend en met steun van de islamitische wetgeving worden transseksuele operaties uitgevoerd. Iran kent geen recht op vrije internettoegang en controleert haar burgers bij het gebruik van internet. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Geld kent geen kleur, geur en smaak, is het niet ? Als er maar met goederen en olie kan worden geschoven kijken we wel even de andere kant uit.

