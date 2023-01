Intensivist Gommers pleit voor loslaten angst: 'We hebben het virus onder controle'

26 mei 2020 - 13:42

Diep respect voor deze man. Maar wat hij nu zegt, klopt niet helemaal. We hebben de voor het virus benodigde ZORG, inclusief de IC bedden, weer onder controle. De zorg kan het weer aan. Het virus zelf hebben we helemaal nog niet onder controle. "We moeten wel zorgen dat je thuis blijft als je ziek bent zodat er geen nieuwe haarden ontstaan die dan uiteindelijk ontsporen.” En "Natuurlijk moet je niet samen in kleine ruimtes gaan zitten. " En "In parken en op stranden gaat het volgens Gommers nog steeds goed als mensen de nodige afstand in acht nemen." En "Hij waarschuwt ook dat de ouderen extra beschermd moeten worden. Zij blijven nog steeds de hoog risico groep. “ Tot slot: "“Natuurlijk zal er straks af en toe een klein haardje ontstaan maar daar moeten we dan op reageren.” Die reactie, die dan nodig is, DIE is weer onder controle.

7 Reacties