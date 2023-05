‘Inflatie van term duurzaam bijna net zo zorgwekkend als die in de supermarkt’

Pieter Derks wilde het bij De Nieuws BV eigenlijk hebben over graaiflatie en de loon-prijsspiraal. Maar terwijl de Druktemaker zijn tanden stukbeet op de uitspraken van Klaas Knot bij Buitenhof, kwam hij een bericht tegen over een bedrijf uit België dat water wil maken van dierenbloed. “Dat klinkt als het meest omslachtige en niet-duurzame flesje water ooit. Ik dacht dat Spa Blauw slecht voor het klimaat was, maar dit overtreft alles. Spa Cow. De CEO is trots want hij vindt het belangrijk om duurzaam te ondernemen. Het mag allemaal, maar ik val vooral over het woordje ‘duurzaam’ dat bij dit soort zaken van stal wordt gehaald. De inflatie van die term is bijna net zo zorgwekkend als die in de supermarkt.”