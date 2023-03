Hogere belasting voor huisjesmelkers

30 nov. 2020 - 17:52

Pfff, was het alleen maar het naampje. Populisme? Er is wat ergers: het PvdA in de oppositie roept zaken die 180 graden staan op wat ze coalitiepartij doet. Was al zo in de tijd van Wouter "Windvaan" Bos en onder Kok werden de rode veren afgeschud. Onder Samson werd er lekker bij de VVD aangeschoven en Ascher's handtekening staat overal onder. Draaien en kiezersbedrog zijn erger dan populisme. Blijf vooral PvdA stemmen en verrast zijn als de partij weer draait.