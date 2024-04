Hof: Willekeurig fouilleren is schending mensenrechten Actueel • 12-01-2010 • leestijd 1 minuten • bewaren

Risico op machtsmisbruik te groot, zegt Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Willekeurig staande houden en fouilleren is een schending van burgerrechten, zegt het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Het Hof kwam tot deze uitspraak in de zaak van twee Britten die werden aangehouden in de buurt van een wapenbeurs.

De twee Britten, een 32-jarige man en een 39-jarige vrouw, waren in 2003 onderweg naar een demonstratie tegen de wapenbeurs in Londen. De man om deel te nemen aan de demonstratie, de vrouw om als journaliste de bijeenkomst te filmen. Ze werden naar eigen zeggen zonder enige aanleiding door de politie staande gehouden en gefouilleerd.

De minister van Binnenlandse Zaken kan in Groot-Brittannië de politie toestemming geven voor dit soort fouilleeracties. Hij doet dit op basis van de zogeheten Terrorism Act 2000, wetgeving die is ingesteld om terrorisme te bestrijden.

Het Europese Hof heeft echter geoordeeld dat dit willekeurig en zonder aanleiding fouilleren op basis van deze wet niet is toegestaan. “Bevoegdheden zijn in deze wet niet goed genoeg omschreven”, zegt het Hof, “en beschermt onvoldoende tegen machtsmisbruik. Het gevaar van discriminatie is groot.”

Het willekeurig fouilleren wordt ook Nederland gebruikt. Hier geeft de burgemeester toestemming om dit in aangewezen gebieden en op bepaalde momenten tassen te doorzoeken en mensen te fouilleren. Fouilleeracties richten zich op verboden wapenbezit.

Correctie: ‘Aanhouden’ gewijzigd in ‘staande houden’ na reactie Joop Koopman.