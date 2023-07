“Dank Mark, dat je eindelijk gaat. Het is het grootste geschenk dat je dit land ooit hebt gegeven”, zegt Ellen Deckwitz bij De Nieuws BV. Tegelijkertijd maakt de Druktemaker zich zorgen. Want wie komt hierna? “Als we niet uitkijken zitten we hier straks met een Mark 2.0 opgescheept”, waarschuwt ze. Deckwitz doet wat suggesties om dat te voorkomen.