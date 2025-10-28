Het verdwenen genot van de subversieve blaadjes Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 161 keer bekeken • bewaren

Jan Bart Dieperink Striptekenaar en schrijver

© cc-foto: Wikipedia / Jake

Subversieve underground blaadjes, literair of anderszins, bestaan in Nederland nauwelijks meer. Subversiviteit gaf lucht en lucht gaf geestelijke adem, of andersom. Waar vroeger Willem de Ridder en Peter Muller grossierden in waanzin, subculturaria en aanverwante waanzinnerette, daar staren u nu grote ledige ogen aan. Het zwarte gat dat internet heet heeft grote gaten geslagen en er toe bijgedragen dat de noodzaak tot het ontsluiten van de krochten van de wansmaak, de kennismaking met outcasts en de ontdekking van tot nog toe verholen subculturen op papieren media, grotendeels is komen te vervallen.

En dat is een verlies. Het groezelig, dichtgeschreven papier, met de hand gekaligrafeerde lettertypes en onduidelijk gekopieërde foto’s maakten het gevoel van een écht clubblad in handen te hebben. Bijelkaar, ge-schreven/knipt en plakt en alleen begrijpelijk voor kleine kring.

Hoewel een oninvoelbaar groot verlies voor het multi-intercultureel-ingestelde individu, valt dit verschijnsel natuurlijk samen met de algehele tanende interesse in het papier. Wat er nog verschijnt is verregaand geprofessionaliseerd en ‘verglossyd’. Nog bestaande cultuurtempels manifesteren zich uitsluitend voor, steeds kleiner wordende, niche-groepen als intellectueel angehauchten (Propria Cures), Grand guignol/Horror-adepten (Schokkend Nieuws) en stripfanaten (Zone 5300). Gorehoud en Horrorscoop, vakliteratuur voor de op bloed beluste medemens, verdwenen roemloos. Propria Cures, studentikoos en hofleverancier van snoeiharde kritiek, snedige stukjes en lollige limericks (Snikkel, snee of geen der twee. Ieder gender leest PC!) is eigenlijk de enige die zich nog op het oude vertrouwde papier manifesteert.

Tot diep in de jaren 2000 spande het Groningse Prime Time de absolute kroon in blaadjesland. Met name de zeer levendige lay-out van het stampend vol geschreven blaadje zette mij op hun spoor (althans, via meestervormgever Piet Schreuders die het blaadje eerder ontdekte en zijn vondst enthousiast deelde). Een zeer vermakelijk mengsel van woord en beeld door échte connaisseurs van muziek, tv en (B-)film. Tips en besprekingen, kleine rubriekjes (Titts & Ass) en geinige ‘stukjes’. Zo publiceerde ‘De Bonte Was’ zijn onregelmatige schrijfsels en verscheen het feuilleton ‘De-naar-vis-ruikende-man’.

Alles op een dubbelgevouwen A-4tje volgeschreven en geplakt met plaatjes, foto’s en ‘screenshots’ avant la lettre van actrices die bloot in beeld kwamen. Al was het maar in éen seconde, hoofdredacteur Jan Gorter zette de video stop en fotografeerde het trillende beeld (.. Bijna! Bijna! Ursula Andress Bijna! Na 1 uur en 17 minuten..Maar hé, voor ons telt Ursula’s opkomst uit de branding in die witte bikini ook als prime T&A!). T&A stond voor Tits and Ass in die politiek incorrecte jaren.

Het resultaat was dan ook vooral om te lachen en verre van erotisch of prikkelend bedoeld. Dat waren ook de kort en bondige ‘reviews’;“Liefde in het wilde westen is er in Gunfighters Moon (95) een straight-to-video film met Lance Henriksen (meestal OK) tussen 2 vrouwen (vrijdag SBS 00.40 YEEHAAW!. En ook de voorliefde voor klassieke cult liet hem niet onbetuigt: “When World’s Collide(’51) Einde van de wereld is daar. Echt! Klassieke jaren ’50 bordkartonnen nonsens. Vandaar de uitzendtijd. SBS6 15.30”.

In een zeer zeldzaam interview met Jan G. in de VPRO-gids gaf hij een hilarisch inkijkje in zijn verder bloedserieuze bezigheden:“..Ik heb altijd een blanco tape of een werktape in de recorder zitten”, iets missen was geen optie. “David Letterman: altijd een tape mee laten lopen. Dat deed ik nooit, totdat ik de topless scène van Drew Barrymore miste. Dat kon ik mezelf niet vergeven”.

Zijn fascinatie met (sub-)culturen in film en muziek bleken vooral uit de zeer geïnformeerde stukjes en loeischerpe recensies. Als verkoper in een platenzaak en vaste bezoeker van poppodium VERA leken Jan en kornuiten overal bij te zijn en vooral, overal verstand van te hebben. ÜberNerds, maar van het allerbeste hout gesneden.

Dat het hier passie en liefdewerk betrof bleek ook uit de wijze van abonneren op het blaadje. Dat was namelijk gratis. Slechts een postzegel per exemplaar die men als vel naar hun postbus diende te versturen. Zelfs de envelop betaalden de heren zelf. Lang betrof het uitgetypte stukjes die middels de lokale copyshop werden verkleind, doorsneden door afbeeldingen, waarna gekaderd met een dikke markerstift.

In later jaren ontkwamen ook zij, computerhaters van het eerste uur, niet aan de pc. Dat ging natuurlijk wel gepaard met de onvermijdelijke strubbelingen zodat de ‘Geachte Abo’ die week een ansichtje in de bus kreeg met de mededeling ‘Abo’s opgelet. Wegens computer malheur en geplande vakantie mogelijk langere tijd geen Prime Time. But..we’ll be back’. Geen hond die ze dat verweet uiteraard en meestal duurde de pauzes ook niet erg lang.

Veel besproken, obscure bandjes (De Ape Men! De Raadhuispleiners!) deden de nieuwsgierige lezer zich spoeden naar Groningen. Te gekke radio uit de seventies die integraal op cd verscheen (inclusief jingles, reclame en bloedsnel in rijm sprekende dj’s) staat nog altijd in de kast.‘Sonny Hopson, the mighty burner from Philadelphia; Makuh no mistakuh Jackuh!). Ook de pulp-blurbs van Amerikaanse blaadjes plakten Jan en consorten gewoon schaamteloos op hun periodiekje: “It’s absolutely different. You’ll hate yourself if yo miss it!”

Absoluut Jan. Gouden tijden. Ik mis Prime Time tot op de dag van vandaag, And I hate it!