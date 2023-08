Het nut van het islamdebat Opinie • 29-08-2011 • leestijd 3 minuten • bewaren

In welke mate dragen de woorden en opvattingen van politici bij aan de toenemende xenofobische opvattingen in ons land?

Tofik Dibi [GroenLinks] heeft een debat aangevraagd in de 2e Kamer over de toenemende xenofobie en polarisatie in ons land. Na het drama dat Breivik heeft aangericht in Noorwegen blijken vele partijen huiverig voor zo’n debat omdat men vreest dat het zal uitdraaien op een aanval richting de PVV en ongewenste associaties tussen Breivik en de PVV zal oproepen. Dus is het nuttig om dit debat nu te voeren?

Volgens Johan Remkes [VVD] zal een dergelijk debat hoe dan ook het oorzakelijk verband suggereren tussen Breivik en de PVV. Remkes pleit er dan ook voor om een ander moment uit te kiezen om dat debat te voeren. Het is echter de vraag of dat veel zal uitmaken. Het is Breivik geweest die spijkerhard de associatie heeft gelegd doordat zijn gedachtegoed nagenoeg naadloos overeenkomt met die van Wilders.

Het doel van Dibi is om de vermeende islamisering en het woordgebruik van politici onder de loep te nemen. In welke mate dragen de woorden en opvattingen van politici bij aan de toenemende xenofobische opvattingen in ons land?

Het is te makkelijk om de toenemende verwijdering tussen de verschillende bevolkingsgroepen af te doen met criminaliteitscijfers. Cijfers die de afgelopen jaren zijn gedaald, waar de xenofobie alleen maar toeneemt.

In Europa kijken ze met stijgende verbazing en verbijstering naar de verharding in de Nederlandse maatschappij. Hoe graag wij ook willen geloven dat mensen individuen zijn met een eigen verantwoordelijkheid voor hun daden, valt niet te ontkennen dat de constante negatieve berichtgeving over moslims en gelieerde uitspraken van politici, het maatschappelijk klimaat nadelig beïnvloed.

Het vraagt dan ook dat partijen positie kiezen in het debat. De in Nederland woonachtige moslims hebben de Nederlandse nationaliteit en daarmee ook alle rechten en plichten. De opvattingen van Wilders staan daar haaks op. Hij wil de Nederlands moslimgroep als 2e rangs burgers wegzetten. Ook het gedachtegoed dat Wilders deelt met Breivik is niet juist. De vermeende Islamisering bestaat niet. In Nederland is het aantal moslims al jaren stabiel rond de 5%. In Europa niet meer dan 3%. Het Eurabië verhaal is dus complete onzin.

Wilders is niet verantwoordelijk voor de moorden die Breivik heeft gepleegd maar zij delen wel degelijk hetzelfde gedachtegoed, welke geënt is op afkeer jegens de Islam en Moslims. De vraag aan de partijen is dan ook welke samenleving zij voor ogen hebben.

Gaan we door op de huidige heilloze weg van toenemende scheiding van groepen met alle risico’s van dien? Of kiezen we voor een maatschappij waarbij alle inwoners gelijke rechten en plichten hebben en er geen onderscheid wordt gemaakt naar afkomst, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, godsdienst, politieke gezindheid of opvattingen? En het zal de PVV dan ook duidelijk moeten worden gemaakt dat hun maatschappelijke opvatting niet de onze is. “We need to agree on that” CDA en VVD.

ps: De noodzaak van het debat wordt onderstreept als men de organisatie beschouwt achter de anti-islambeweging. Niet alleen in Nederland maar wereldwijd

bronnen: