''Het merendeel van de mensen is blij met de boeren''

Druktemaker Dolf Jansen buigt zich over het interview van Caroline van der Plas in de Volkskrant. Twee dingen vallen hem op: ze houdt zoveel mogelijk vast aan de agrarische sector in haar huidige vorm en ze geeft op geen enkele vraag antwoord of antwoordt met een bewering die goed klinkt maar ook onwaar zou kunnen zijn. Hij noemt een paar voorbeelden uit de drie pagina’s tellend interview. ‘’Ze zegt dat andere partijen niet met haar samen willen werken, ‘omdat ze een bedreiging is in de peilingen’. Dat zit ergens tussen slachtofferrol, underdog en het ontkennen van grote inhoudelijke verschillen in’’, vertelt Jansen. ‘’Waarop zij zegt dat het niet met haar onrealistische beleidsvoorstellen te maken heeft, maar met ‘de wet- en regelgeving die in ons land is dichtgetimmerd’. Dat klinkt goed, veel mensen houden a priori niet van regels, maar anderzijds speelt haar sector van volgen van opgelegde regels ook niet echt Champions League.’’

Van der Plas beweert in het interview dat ‘het merendeel van de mensen blij is met boeren’. Die groep mensen komt hoogstwaarschijnlijk, volgens Jansen, niet uit onder meer Oost-Brabant, waar bewoners leven in constante stank of uit Ermelo waar mensen ‘leiden onder de eendenmaffia’.

Een andere bewering die de BBB-Tweede Kamerlid doet is zeggen dat Nederland ‘straks niet meer zelfvoorzienend’ zal zijn en dat we qua stikstof en natuurbescherming geen jaartallen moeten vastleggen, maar de ‘tijd moeten nemen’. ‘’Het is als een oliemultinational die al 50 jaar weet dat klimaat en aarde ten onder kunnen gaan aan wat ze doen. En dan nu vragen om tijd en ruimte voor duurzame investeringen, terwijl 95 procent in olie, gas en fucking bruinkool wordt geïnvesteerd’’, aldus Jansen.