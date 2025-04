Hazes & Co: De Soap Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 256 keer bekeken • bewaren

En het blijft maar doorgaan.

Welkom bij het nationale toneelstuk dat nooit ophoudt: de Hazes-familie. Wat ooit begon met een man die zong over simpele kroegen, is geëvolueerd tot een emotionele achtbaan vol nektattoos, verbroken verlovingen en familieruzies waar zelfs Dr. Phil zijn handen vanaf trekt.

André Hazes Jr., het levende bewijs dat een burn-out niet betekent dat je stopt met posten, wisselt zijn relatiestatus vaker dan zijn ondergoed. Zijn onuitroeibare band met Monique Westenberg, moeder van zijn zoon, inspiratiebron van zijn tatoeages, kent meer herhalingen dan “Leef” op een dorpskermis. Huwelijk? Ooit aangekondigd. In Las Vegas zelfs. Maar hij trouwde uiteindelijk alleen met zijn eigen onvermogen om alleen te zijn. De laatste breuk? In stilte. Verdacht, want normaal kondigt hij een nieuw kapsel al aan met een persbericht.

Zijn moeder Raggel, pardon, Rachel, is inmiddels meer mediafiguur dan moeder. Ze runt haar eigen realityshow via Story, Privé en de bakker op de hoek. Ooit de zelfverklaarde erfbeschermer van Hazes Sr., nu vooral actief met cryptische quotes en juridische drama’s over alles: de erfenis, haar ex-schoondochter, en zelfs de naam die ze haar zoon ooit gaf, alsof daar een rechtszaak op zat te wachten. Roxeanne, zijn zus, timmert muzikaal aan de weg én aan de kloof met haar broer. Contact? Geen. Of toch weer wel? Samen kerst vieren? Alleen als het onder begeleiding van een mediator en drie camera’s is.

Intussen waart de geest van Hazes Sr. rond als een soort muzikale Jomanda. Vier kinderen bij drie vrouwen, een erfenis die ruikt naar onopgeloste zaken, en geruchten over een mysterieuze zoon in België, wat waarschijnlijk gewoon een dronken fan was met een snor en een karaoke-machine. De man zong ooit over kleine cafés, maar wat hij naliet is een familiesoap die zelfs de VARA niet zou durven uitzenden.

En het blijft maar doorgaan. André Jr. werkt aan comeback nummer 17, Rachel opent een nagelstudio op Gran Canaria, en Roxeanne overweegt een duet met… zichzelf. Ondertussen zitten wij op de eerste rij met popcorn in de hand, wachtend op het moment dat Monique weer een foto met “Vertrouwen is alles” post, inclusief een cryptisch bijschrift en een vage filter.

Hazes & Co is geen familie. Het is een rondreizend circus met een eigen soundtrack. En zolang het publiek blijft kijken, blijft de show draaien.

Volgende aflevering: Rachel klaagt een cactus aan in Spanje, Roxeanne lanceert parfumlijn Eau de Erfenis, en André laat zingend ‘Loslaten’ op zijn andere bil tatoeëren:

“Ik heb hier een brief voor m’n moeder

Die hoog in de boom zit

Deze brief is verstuurd door mijn advocaat

Tot zij hem ontvangt, zij die ik mis… als kiespijn.”

Wordt vervolgd, want het stopt gewoon nooit…