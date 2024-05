Hartpatiënten kunnen beter snel trouwen Opinie • 09-04-2012 • leestijd 1 minuten • bewaren

Ivan Wolffers Emeritus hoogleraar Gezondheidszorg

Iedere dag een gezond weetje. Vandaag: Hartpatiënten

Ivan Wolffers schrijft elke dag een gezond weetje, gebaseerd op onderzoeken met merkwaardige en soms ongelofelijke uitkomsten. Door de weetjes van Wolffers leer je van alles over bijvoorbeeld verschillende ziektes, medicijngebruik en gezond afvallen, maar ook over de vaak komische verschillen tussen mannen en vrouwen.

Onderzoekers vonden dat in vergelijking met vrijgezellen, getrouwde mensen die een hartoperatie ondergingen een 3 keer zo grote kans hadden de eerste 3 maanden te overleven. Getrouwde mensen hadden een positievere kijk op wat ze te wachten stond. Op de vraag of ze de pijn, ongemak en zorgen rond de ingreep aan zouden kunnen waren getrouwde mensen meer geneigd ‘ja’ te zeggen. Advies voor mensen met hartproblemen: snel trouwen. Misschien is wel een waarschuwing op zijn plaats: het huwelijk heeft veel meer voordelen voor mannen dan voor vrouwen.