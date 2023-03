Grote demonstratie tegen Zwarte Piet gepland bij intocht

13 nov. 2015 - 16:37

"vredig stil protest?" Ja gek hè dat deze mensen daartoe in staat zouden zijn. "Een hooded sweater is pure beschuttingskleding om je gezicht in te verhullen. Waarom zou je dat dragen bij een vredig protest?" Ja vrijheid voor kledendracht dat is nu eenmaal een recht in een open democratische rechtsstaat maar dat hoef ik jou zeker niet uit te leggen. Het op voorhand mensen tot verdachten bombarderen is in dat opzicht niet fraai en dan druk ik me nog voorzichtig uit. "Een trommel gebruikt je over het algemeen ook niet bij een stil protest lijkt me." Je ziet een georkestreerde foto met mensen met trommels en gaat er dan maar gevoegelijk vanuit dat de mensen die dat afgesproken zouden hebben dan meteen hun trommels meenemen omdat het nu eenmaal op de prent staat, moet ik hier nu serieus op reageren? "Daarnaast heeft Rotterdam en Amsterdam toch ook een eigen intocht, waarom daar niet protesteren. Het is ook een vooral randstedelijk issue waar de rest van Nederland mee opgezadeld wordt. Stel je voor dat heel Brabant en Limburg komende februari naar Rotterdam en Amsterdam trekt om carnaval te vieren...net zo ridicuul." Het is de nationale intocht en als de periferie er niet aan mee wil doen dan moet men zich ook niet daarvoor opgeven zou ik zeggen maar gelukkig zitten daar ook verstandige bestuurders die wel kennis hebben van burgerrechten. "Gewoon lekker ieder z'n ding AT5 en TV rijnmond krijgen een alternatief sinterklaasjournaal met alle kleurtjes die ze zich wensen en de rest van het land blijft gewoon normaal doen. Niks aan het handje" Als er niets aan het handje zou zijn waarom dan al die commotie zodanig dat jij er ook je zegje over meent te moeten doen, als je er in de provincie geen last van hebt dan zou ik ziet zoveel reuring veroorzaken want die zwartjes bij jullie zouden ook weleens uit hun winterslaap kunnen ontwaken, nou dan bennen de rapen gaar.