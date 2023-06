Grootschalige Russische desinformatiecampagne in Frankrijk

Rusland heeft een grote desinformatiecampagne opgezet in Frankrijk. Dat hebben de Franse autoriteiten bekendgemaakt . De Russen maakten websites die als twee druppels water leken op die van bekende Franse media, als Le Monde, Le Figaro en Le Parisien.

Op die manier verspreidden ze nepnieuwsberichten om Oekraïne en Oekraïense vluchtelingen in een kwaad daglicht te plaatsen. Ook werd er twijfel gezaaid over de effectiviteit van de sancties tegen Rusland. De Russische ambassade en Russische culturele instellingen hielpen het nepnieuws via sociale media te verspreiden.