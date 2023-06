Griekse kustwacht tracht toedracht dodelijke ramp vluchtelingenboot te verdoezelen

De beweringen van de Griekse kustwacht over de scheepsramp waarbij vermoedelijk honderden vluchtelingen en migranten om het leven kwamen, kloppen niet. Dat stelt de Britse publieke omroep BBC op basis van eigen onderzoek . De Griekse autoriteiten beweren dat het schip geen hulp wilde omdat het een vaste koers naar Italië aanhield. Uit gegevens van onder meer MarineTraffic, een database met scheepsbewegingen, blijkt dat niet te kloppen. De Lucky Sailor, zoals het schip heet, heeft zeven uur op dezelfde plek gelegen. Daarna kapseisde het en werd het grootste deel van de opvarenden de diepe zee in gezogen. Er zijn tot nu toe 78 lichamen geborgen maar vermoed wordt dat het werkelijke aantal doden veel hoger ligt. Volgens de VN worden 500 opvarenden vermist, waaronder veel vrouwen en kinderen. 104 mensen konden gered worden.

Op het moment dat het schip volgens de Griekse kustwacht zonder problemen richting Italië vaart blijken twee andere schepen op de stil liggende Lucky Sailor te zijn afgevaren om hulp te bieden in de vorm van water en voedsel. Ook de bewering van de kustwacht dat de opvarenden stelselmatig hulp weigerden wordt in twijfel getrokken. Volgens eerdere berichten is het schip mogelijk gekapseisd omdat de kustwacht een kabel aan het schip bevestigde.