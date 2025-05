Goed nieuws? We kunnen het niet aan Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

We zijn gewend geraakt aan onheil.

We zijn een land van reflexmatige sceptici. We zien het: werkloosheid daalt, lonen stijgen, inflatie stabiliseert, maar we kijken er nauwelijks van op. Goed nieuws? Dat kunnen we niet aan. Niet echt. Het schuurt, irriteert, maakt achterdochtig. Het lijkt simpelweg niet meer te passen bij hoe we de wereld zijn gaan voelen.

We zijn gewend geraakt aan onheil. Oorlogen, crises, politieke chaos, dat geeft structuur. Slecht nieuws biedt emotioneel houvast. We weten hoe we moeten reageren: boos, bezorgd, cynisch. Maar goed nieuws? Dat maakt ons ongemakkelijk.

Neem die kat uit Beverwijk. Vierënhalf jaar spoorloos, en ineens weer teruggevonden in Dordrecht. Op de meeste nieuwssites verdween het verhaal linea recta naar de rubriek ‘opmerkelijk’, naast berichten over pratende papegaaien en hartvormige aardappels. Alsof het niet ging om iets ontroerends, iets hoopvols, maar om een curiositeit.

Of neem het borstbeeld van Jim Morrison, dat na 37 jaar werd teruggevonden bij zijn graf in Parijs. Ook dat kreeg het etiket ‘vreemd genoeg om te melden, niet belangrijk genoeg om bij stil te staan’. Terwijl het eigenlijk raakt aan iets groters: dat dingen, tegen alle verwachting in, weer terecht kunnen komen.

We glimlachten kort, en klikten door.

En dat staat niet op zichzelf. Ook grootschalig goed nieuws wordt meteen verdacht gemaakt. Als het CBS meldt dat de economie groeit, klinkt het: “Ja, maar voor wie dan?” Worden er meer huizen gebouwd? “Dat merken starters niet.” Dalen de wachtlijsten in de zorg? “Dat zal wel tijdelijk zijn.” We geloven het niet, of willen het niet geloven. Cynisme is ons pantser tegen teleurstelling.

En dat is logisch. Jarenlang zijn we getraind op alarm. Nieuwsmedia, sociale platforms, algoritmes: alles beloont verontwaardiging. Negatief nieuws triggert onze reflexen. Het houdt ons scherp, alert, klikkend. Goed nieuws? Dat vraagt om iets wat we verleerd zijn: rust, vertrouwen, misschien zelfs dankbaarheid. Daar is geen plek voor in onze collectieve binnenwereld.

Sterker nog, goed nieuws confronteert ons. Het suggereert dat het anders kan, dat er vooruitgang is, en dat we daar misschien iets mee moeten. Of nog lastiger: dat het al goed gaat. Maar hoe past dat bij een identiteit die gebouwd is op kritiek, op slachtofferschap, op strijd? Wat blijft er over van ons verhaal als het wél werkt?

En dus drukken we het weg. Dalende inflatie? “Schijnbeweging.” Klimaatakkoord? “Niet bindend genoeg.” Wapenstilstand? “Binnenkort weer voorbij.” Hoop klinkt naïef. Vreugde voelt misplaatst. Somberte is veiliger. Daar voelen we ons veilig in, zonder risico op teleurstelling.

Maar misschien is dat precies wat ons ziek maakt: niet de feiten, maar onze blik erop. We lijden aan een collectieve afweerreactie tegen positiviteit. En zolang we dat niet onder ogen zien, blijven we gevangen in het idee dat alles alleen maar slechter wordt, ook als dat niet zo is.

Toch is er één soort goed nieuws waar we wél collectief op duiken: de val van iemand die we intens verachten. Neem Trump. Als hij eindelijk juridisch struikelt, echt onderuitgaat, dan staan we klaar met vlaggetjes en popcorn. Dán vieren we het wél. Want dat voelt veilig: het bevestigt ons gelijk, ons wantrouwen, ons wereldbeeld. Het is geen breuk met het cynisme, het is de triomf ervan.