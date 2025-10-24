Gewone mensen verpesten de politieke televisie

Tv-makers sleuren in hun politieke programma's steevast 'gewone mensen' voor de camera's die de confrontatie aan moeten gaan met politici. De politici gaan meteen door de knieën om de particuliere perikelen zogenaamd serieus te nemen. Marcel van Roosmalen is er geen fan van, maakt hij op de hem geëigende subtiele wijze duidelijk in zijn Druktemakerscolumn.