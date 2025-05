Gelijkheid bestaat niet in oorlog, alleen perspectief Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 59 keer bekeken • bewaren

Waar je geboren bent, bepaalt hoe je kijkt. Niet alleen naar jezelf, maar naar de wereld om je heen. Of je nu opgroeit in IJsland, Burundi, Tel Aviv of Gaza: je blik is altijd gekleurd. Ik groeide op in Nederland, met geschiedenislessen die begonnen bij de Tweede Wereldoorlog en Israël presenteerden als het veilige toevluchtsoord. Dat bepaalde mijn kijk. Maar als ik praat met mensen die hun jeugd in Palestijnse steden zoals Ramallah of Nazareth doorbrachten, hoor ik een heel ander verhaal. Niet omdat één van ons ongelijk heeft, maar omdat onze waarheden gebonden zijn aan een plek.

Voor wie het Israëlische verhaal kent, is de oprichting van de staat in 1948 een triomf van overleving. Een democratie die haar plek zoekt in een regio die haar wil wegvagen. Het is het verhaal van een volk dat een toevlucht bouwt na eeuwen vervolging. Vanuit die bril lijken de veiligheidsmaatregelen, zoals de muur, misschien streng, maar noodzakelijk. Hamas wordt gezien als een dodelijke dreiging, geen verzetsbeweging.

Aan de andere kant staat het Palestijnse perspectief. Voor hen is diezelfde muur een symbool van opsluiting en ontnomen vrijheid. Hun verhaal begint niet in 1948, maar bij de Nakba: het verlies van huizen, land en hoop. Ze groeien op tussen checkpoints en militaire aanwezigheid. Een veertienjarige die een steen gooit naar een tank, dat is geen provocatie, maar pure wanhoop. Die twee waarheden bestaan naast elkaar, en ze botsen zo hard dat er nauwelijks ruimte overblijft voor begrip.

In Europa leerden we decennialang vooral het Israëlische verhaal. Totdat social media ook de andere kant zichtbaar maakten. Plots kreeg iedereen toegang tot beelden van verwoeste flats, huilende kinderen en vluchtelingenkampen. Het debat werd ingewikkelder, ongemakkelijker. En ook cynischer, want terwijl politici wapens blijven leveren aan Israël en tegelijk pleiten voor internationaal recht, vragen gewone mensen zich af waar de logica gebleven is.

Toch zijn er, ondanks alles, momenten van onverwachte verbinding. Een waterzuiveringsproject uit 2019 bracht Israëlische en Palestijnse wetenschappers samen. Dorst kent geen grenzen, bleek toen. In 2022 componeerden Israëlische en Palestijnse muzikanten samen een suite waarin verdriet en hoop naadloos in elkaar overvloeien. Geen compromissen, wel samenwerking. Kunst, muziek en wetenschap zijn niet alleen uitvluchten uit de realiteit, ze zijn gereedschap om haar te veranderen.

Juist daarom rust op kunstenaars en wetenschappers een verantwoordelijkheid. Waar politici vasthouden aan vijandbeelden, kunnen zij nieuwe beelden maken. Beelden die niet wegnemen wat er speelt, maar die tonen dat er méér speelt dan strijd. Dat mensen elkaars pijn kunnen begrijpen zonder hun eigen verhaal te verloochenen. Dat je niet hoeft te kiezen tussen veiligheid en empathie.

Er zijn geen simpele antwoorden. Maar wie denkt dat zijn waarheid de enige is, kiest voor blindheid. Waar je geboren bent, kleurt je blik, maar wat je ermee doet, dat is jouw keuze. Misschien begint verandering niet bij grootse daden, maar bij wie durft te luisteren. Wie het aandurft om zijn overtuiging naast die van een ander te leggen, niet om gelijk te krijgen, maar om elkaar aan te kijken. Dat is geen zwakte. Dat is moed.

En wie die moed heeft, mag nooit zwijgen. Want in tijden van oorlog is zwijgen nooit neutraal.

Meer over: opinie , israël , palestijnen , oorlog