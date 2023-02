Geen spreekkoren, wel zangkoren: dit zijn de coronaregels vanaf 1 juli Nieuws • 24-06-2020 • leestijd 4 minuten • bewaren

Het gros van de coronamaatregelen wordt per 1 juli verlicht of opgeheven. Dat vertelden premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid woensdagavond tijdens een nieuwe persconferentie. Daarbij waarschuwde Rutte wel dat mensen waakzaam moeten blijven en afstand moeten houden, ‘anders is de kans dat we meer beperkingen moeten doorvoeren reëel’.

Wat niet verandert, is het advies zo veel mogelijk thuis te werken, de handen veel en grondig te blijven wassen en om jezelf bij klachten direct te laten testen. Rutte haalde aan dat Nederland onlangs de eerste dag zonder coronadode had sinds het begin van de uitbraak, maar drong aan dat er juist daarom alle reden is om ook waakzaam te blijven: ‘Het grote gevaar is nu dat we denken: mooi, dat was de coronatijd, terug naar de onze.’

Dit is wat er wel verandert met ingang van 1 juli:

Er is geen maximum meer aan het aantal bezoekers voor bioscopen en theaters. Aanvankelijk was het plan nog die te verhogen van dertig naar honderd, maar dat maximumaantal komt nu te vervallen. Het loslaten van dat maximum geldt ook voor andere bijeenkomsten als kermissen en braderieën. Grotere evenementen waarvoor een vergunning nodig is, mogen als een nieuwe uitbraak uitblijft, half augustus weer van start. Daarbij geldt dan wel dat er anderhalve meter afstand gehouden moet worden. Het openbaar vervoer mag weer gebruikt worden voor niet-noodzakelijke reizen. Ook mogen passagiers weer naast elkaar zitten in plaats van dat er lege stoelen tussen personen moeten blijven. Wel moet gebruik gemaakt worden van mondkapjes en wordt geadviseerd drukte en reizen in de spits te vermijden. Mensen die geen gezamenlijk huishouden vormen mogen ook weer samen in de auto. Ook hierbij wordt gebruik van een mondkapje geadviseerd. Er mag weer gebruik worden gemaakt van taxi’s en touringcars. De horeca mag ‘kuchschermen’ op terrassen plaatsen als afstand houden daar niet mogelijk is. Op die manier hoeft er geen anderhalve meter afstand meer gehouden te worden. Binnen geldt dat niet, daar blijft de anderhalvemetereis staan. Discotheken blijven gesloten, in september wordt hier opnieuw naar gekeken. Voetbalstadions mogen weer supporters ontvangen, zolang er maar anderhalve meter afstand wordt gehouden. Spreekkoren blijven voorlopig verboden. Nadat eerder mensen met contactberoepen als kappers en fysiotherapeuten weer aan het werk mochten, mogen vanaf 1 juli ook sekswerkers hun vak weer uitoefenen. Het bezoek aan verpleeghuizen is in principe onbeperkt. Daarbij mogen er in het verpleeghuis geen gevallen van coronabesmettingen zijn. Vanaf 1 juli mogen alle sporten weer worden beoefend, dus ook contactsporten. Zowel recreatief als in wedstrijdverband. Acteurs en dansers hoeven geen afstand meer te houden, zangkoren mogen weer repeteren en optreden. Eerder deze week werd al bekend dat na de zomervakantie middelbare scholen weer volledig open gaan. Leerlingen hoeven geen afstand meer van elkaar te houden, wel moeten ze op anderhalve meter van docenten blijven. Minister De Jonge liet weten dat mogelijk iedereen die met een besmet persoon in contact is geweest en in een contactonderzoek van de GGD naar voren komt, wordt getest. Op dit moment geldt dat alleen voor mensen die daadwerkelijk symptomen vertonen. Ook zei de minister dat de tracing-app die moet helpen bij contactonderzoek bijna gereed is. Half juli wordt besloten of de app daadwerkelijk in gebruik genomen wordt.



