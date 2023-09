Geen bodemloze put Opinie • 21-10-2010 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wat zou het mooi zijn als Nederland en Belgie in 2018 (of 2022) het WK Voetbal mogen organiseren.

Amsterdam zal als hoofdstad daarin natuurlijk een bijzondere plek vervullen: hoewel de finale waarschijnlijk in de nog nieuw te bouwen Kuip zou moeten plaatsvinden (als Feyenoord niet degradeert, dat is), zou in de Arena toch in elk geval een halve finale kunnen plaatsvinden. Fantastisch! Maar niet tegen elke prijs.

In de gemeenteraad van Amsterdam hebben we nu een aantal keer gesproken over het WK-bid. GroenLinks, en andere partijen zoals CDA en D66, zijn voorstander van een dergelijk groot sportevenement in Nederland, maar vinden ook dat het organiseren van het WK niet een tweede Noord-Zuidlijn dossier mag worden. Het aanpassen van de stadions, het bouwen van extra infrastructuur, de kosten voor openbare orde en veiligheid, het aanleggen van supporterspleinen: het zal tientallen miljoenen gaan kosten. Om hoeveel geld het precies gaat, is echter nog onduidelijk.

Nu kunt u zeggen: pas op 2 december wordt besloten of NL/Belgica uberhaupt het WK krijgen toegewezen. Dat is natuurlijk waar. Maar als wij het WK mogen organiseren, dan wordt het wel heel moeilijk voor Amsterdam om te zeggen: dat is allemaal heel mooi, maar ons is het te duur. Knappe jongen die dan zijn rug recht houdt. Het zou natuurlijk ook andersom kunnen zijn: Nederland slaat een pleefiguur als Amsterdam niet meedoet – dat kan de rijksoverheid niet over zijn kant laten gaan en dus zal Edith Schippers haar portemonnee moeten trekken.

Hoe dan ook, het is belangrijk dat zo spoedig mogelijk na 2 december er informatie komt over de kosten, de risico’s en de verdeling van het geld. Daarvoor is veel informatie nodig: bijvoorbeeld de kosten-batenanalyse die Sportwethouder Van der Burg vandaag onder zijn bureau vandaan toverde. Want als het aan de gemeenteraad ligt, dan komt er geen open einde regeling die ervoor zal zorgen dat in 2020 de partij ‘Red Amsterdam – the sequel’ een zetel in de gemeenteraad zal krijgen.