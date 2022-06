Er is veel te doen over het wel of niet samengaan van GroenLinks en de PvdA in een Eerste Kamerfractie. Volgens Marcel van Roosmalen is zo’n fusie geen voornemen uit kracht, maar uit zwakte: ‘Het is als jezelf vlak na de bevrijding aan willen sluiten bij een verzetsgroep. Het is te laat, het doet er niet meer toe.’