Frituurvet voor de Russen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 222 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: kattebelletje

Hoe verder de eenentwintigste eeuw vordert, hoe meer ik van het kapitalisme gruw. Toen ik onlangs op een vroege wintermorgen de Albert Heijn bezocht, stond er zoals altijd een dakloze voor de ingang. “Heeft u een muntje voor thee of de daklozenopvang, om een beetje op te warmen?”, klampte de verkleumde man voorbijgangers aan. Ik dacht: zouden grote geldmagnaten, zoals de aandeelhouders van Ahold, soms acteurs inhuren om de brave burger schrik aan te jagen?

‘Zolang u een gehoorzame hamster in de tredmolen blijft, eindigt u in ieder geval niet hier’ is de boodschap die de bibberende B-acteur voor de supermarktdeur moet uitstralen. Doordat dit de meerderheid van de bevolking angst inboezemt, blijft de vraag naar banen onverminderd groot. Zo groot, dat de overheid bijspringt middels het creëren van onzinfuncties. Denk aan de tienduizenden die worden beziggehouden op coronavaccinatie- of asielopvanglocaties.

Alsof dit allemaal niet treurig genoeg is, pleiten sommige opiniemakers voor meer fulltime arbeid. Wat moeten die mensen in godsnaam veertig uur per week doen? Nog meer ‘Dapperheidsdiploma’s’ schrijven voor kleuters die volstrekt onnodig tegen corona worden ingeënt? Nog meer toezicht houden op Eritreeërs die al tafelvoetballend de uitslag van hun procedure afwachten? Ik hoor dit soort verhalen steeds vaker.

Het idee dat iedereen moet werken is achterhaald, simpelweg omdat knappe koppen machines bedenken die veel productiever zijn. Bovendien mist het gros van de beroepsbevolking - mijzelf incluis - de hersencapaciteit om zulke ingewikkelde apparaten te bedienen. Laten we daarom dat basisinkomen invoeren, en de Nederlander, die van nature niet kan stilzitten, tot twee mogelijke dagbestedingen uitnodigen.

De eerste is zorgen voor bejaarden; er schijnen nog steeds mensen te zijn die van bejaarden houden. De tweede is de landsverdediging: oefen alvast hoe u een emmer kokend frituurvet vanuit uw slaapkamerraam over ongewenste Russische bezoekers kiepert. Tijden veranderen, we moeten iets doen.

Meer over: opinie , leven ,