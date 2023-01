Extreem politiegeweld: demonstrant raakt bal kwijt

Een demonstrant is vorige week zo hard in zijn kruis geslagen door de politie dat artsen een testikel hebben moeten amputeren . Een Parijse agent sloeg de 26-jarige actievoerder tussen zijn benen terwijl het slachtoffer al op de grond lag, zo blijkt uit beelden van het geweld.

De man werd naar eigen zeggen tegen de grond gewerkt nadat hij foto’s nam van het gewelddadige optreden van de politie tegen actievoerders. Daarna kwam een andere agent op hem afgestormd die hem met zijn knuppel ernstig verwondde. De man ligt nog altijd in het ziekenhuis.

Volgens zijn advocaat was er sprake van buitensporig politiegeweld. “Dit was geen kwestie van zelfverdediging. Dat blijkt wel uit de beelden en uit het feit dat mijn cliënt niet is gearresteerd.” De Parijse hoofdcommissaris heeft inmiddels opdracht gegeven om de zaak te onderzoeken.