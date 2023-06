Explosieve audio-opname laat horen hoe Trump topgeheimen rondstrooit

CNN heeft een audio-opname geopenbaard waarin te horen is hoe Donald Trump aan een gezelschap een topgeheim document toont waarin het Pentagon een plan voor een militaire aanval op Iran uiteenzet. De opname, waarin Trump belangrijk bewijs tegen zichzelf levert, zou dateren uit 2021 toen hij al geen president meer was. De opname is een kroonjuweel in de rechtszaak die het Amerikaanse ministerie van Justitie voorbereidt tegen Trump wegens schending van staatsgeheimen. Bij een huiszoeking in zijn resort in Florida werden 13.000 documenten in beslag genomen die hij niet langer in bezit mocht hebben.