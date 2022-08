Europese Commissie: vermoedelijk ergste droogte in meer dan 500 jaar

23 aug. 2022 - 18:03

Het is heel lang korte termijnbeleid geweest, winstbejag. De economie voor alles. Consumptie is indirect een grote aanjager van uitstoot van CO2. Een producent fabriceert niets zonder dat hij weet dat het verkocht gaat worden of kan gaan worden. Daar heeft grondstoffen voor nodig. Het is daarom ook handig als je niet afhankelijk bent van 1 leverancier of land. We wilden niet samenwerken als Europese landen aan gezamenlijk energiebeleid. Er is nu wel een klimaatplan wat ons minder afhankelijk zal maken van grondstoffen die als politiek wapen gebruikt kan worden (Rusland/Golfstaten). We wilden de gasrotonde worden van Europa. We wilden niet dat de bedrijven meer gingen betalen voor de uitstoot. Het kan geregeld worden als bedrijven die nu veel winst maken maar liever de aandeelhouders schenkt dan aan vergroening. Daar heeft men subsidie voor nodig zegt men. En subsidie voor de "standaard" fossiele producten (aanleg, onderzoek). Kan niet uit de winst. Kan niet van de aandeelhouder. Belast de vermogenden meer, zij kunnen het makkelijker dragen, ontzorgt de lasten van minder vermogenden. Het is de beste, bijna enige manier om de kosten in het gareel te houden. We weten het al decennia. Maar niet in het belang van de vroem vroem partij, de achterban van de VVD of Het CDA, hun achterban, de boeren/veehouders. Zoals het IMF al zei, de (economische) kosten zullen op termijn duurder zijn dan de investeringen die een transitie vraagt. Leuk zal het niet worden, wel uiteindelijk nodig.