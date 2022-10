Europa verdient beter dan de denkluiheid in Nederlandse media Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 306 keer bekeken • bewaren

Giep Hagoort Hoogleraar kunst en economie (UVU/ HKU)

© cc-foto: Mustang Joe

Ja, het zijn verwarrende tijden in de wereld om ons heen. Sommigen van ons willen het woord ‘crisis’ bewust niet meer horen. Te omvangrijk in aantal, te verwarrend in betekenis. Politieke leiders hebben toch de taak oplossingen te realiseren, zelfs als het gaat om de oorlog van Poetin tegen het Oekraïense volk? Wat kan ik daartegen doen?

Ik ben heimelijk geneigd ze gelijk te geven maar mis misschien de moed daartoe. Wat ik wel weet is dat wij als gewone burgers kansen laten liggen. Kansen die niet benoemd worden door het gezelschap van analisten dat telkenmale dezelfde plaat afdraait. De wereld is veranderd, de VS vallen in twee politieke delen uiteen, China heeft moeite haar droom van welvaart waar te maken, het klimaat is wereldwijd het kind van de rekening en de armoede neemt overal toe. Je kunt aan de gezichten van de Van Wijken zien hoe zwaar ze lijden aan gebrek aan verbeelding.

En Europa? Ai, laten we maar gelijk met de deur in huis vallen. De Europese leiders staan pal achter Oekraïne maar geven volstrekt geen invulling aan het zijn van Europeaan. Moet dat dan? Ik zou denken van wel want het huidig denken over Europese waarden wordt nu niet gedeeld door de bewoners van het continent Europa. En zo blijven we maar turen naar de landkaarten die slagvelden in beeld brengen, vragen we ons af of Poetin doodziek is, een nieuwe Stalin is of nog erger een nieuwe Hitler. Het denken over een perspectief voor Europa houdt op bij een gasplafond (ook al is het moedig van de Europese Commissie om het mantra van de vrije markt die alles oplost te verlaten).

Vraag jezelf af: wil ik Europeaan zijn? Je bent het als Nederlander formeel al vanwege de verbondenheid met de EU, inclusief verkiezingen, regelgeving en afspraken over paspoorten en de €. Maar het Europeaan zijn gaat verder: de fundamentele vrijheden koesteren, democratie bevorderen, staan voor de scheiding van machten – wetgeving, bestuur en onafhankelijke rechtspraak -. Wezenlijke rechten die direct de kwaliteit van leven inhouden. En die we als Europeanen kwetsbare groepen van buiten ons continent niet mogen onthouden

Het is uniek in onze wereld dat het continent Europa zo’n constitutie heeft. Andere continenten hebben afgezwakte deel-vormen (Afrika, Latijns-Amerika, Azië) maar missen het rechtstatelijke, afdwingbare kader zoals de Europese Unie en Europa dit bezitten.

Europeaan zijn is niet een vrijblijvende optie waarbij het makkelijk is om een Franse stokbrood nu met een paar euro’s te betalen. Het is een levenshouding, een opdracht voor het onderwijs – dat naar mijn waarneming ver achterblijft bij Europese vorming -, een nieuw raamwerk voor analisten en een oproep aan politieke bestuurders om niet te verzaken als bijvoorbeeld de EU-lidstaten als Polen en Hongarije de rechten van burgers aan hun laars lappen. Burgers zelf kunnen voorbij de huidige verwarring ook ideeën en gedachten aandragen hoe het Europeaan zijn een persoonlijk betekenis kan krijgen. En: hoe gaan we om met de Russische bevolking die lijdt onder Poetin, hoe bereiken we een actief vredelievend Europa dat niet de gangmaker wordt van een nieuwe Koude Oorlog met dito miljarden uitgaven voor defensie? Hoe kunnen we klimaatverandering weer de prioriteit geven waarbij internationaal wordt samengewerkt in plaats van de wereld uiteen te laten vallen in regio’s die elkaar bestrijden?

Er is een stroming die ons van dit alles wil afhouden: rechtsnationalisten die ons misleiden met hun oproep dat Europa niet deugt. Ze wakkeren de angst aan maar hebben geen alternatief anders dan haatzaaien. Het leidt tot geen beter Nederland en Europa maar het vestigt een klimaat van wanhoop en bedrog. Laten we hun achterban serieus nemen en het gesprek aangaan om wel tot een perspectief te komen. Een perspectief ook voor nieuwe generaties.

Nog even specifiek over de Vaderlandse analisten. Dit weekend las ik NRC en De Volkskrant erop na. Wat een treurigheid kom ik tegen als het gaat om Europeaan (willen) zijn. Om even m/v/h en paard te noemen.

In NRC merkt Europa-kenner Caroline de Gruyter op dat oorlogen de oorzaak zijn van de bindende kracht van Europa. In haar bijdrage besteedt ze aandacht aan het actuele denken van Europeanen dat vanwege de oorlog in oostelijk Europa redelijk positief is over Europa zelf (bedoeld wordt: de EU). De Gruyter is auteur van het boek De Europeanen (2006) maar in haar recente bijdragen, blijven vergezichten achterwege en sluit ze zich op in een Europees pragmatisme, zoals ook genoemd in haar boek.

Een tweede NRC-bijdrage over Europa komt van Rosanne Hertzberger. Zij worstelt met de vraag hoever de dreiging van een nucleaire aanval moet gaan om een echt antwoord (vanuit Europa) te kunnen geven. Ze komt niet verder dan dat je experts in hun voorspellingen niet kunt vertrouwen en dat bijvoorbeeld al eerder Europa slaapwandelend de Eerste Wereldoorlog betrad.

Een derde bijdrage is een ingezonden artikel van universitair docent Nikki Brand. Haar stelling is dat Europese diplomaten te traag en te reactief zijn om adequaat te kunnen reageren, bijvoorbeeld op het Amerikaanse signaal dat Poetin Oekraïne zal aanvallen. Zij laat de vraag onbeantwoord vanuit welke waarden en normen ambassadeurs proactief moeten zijn. Ook hier een variant op meer van hetzelfde.

De Volkskrant laat het helemaal afweten. Daar is Europa dit weekend de grote afwezige. Alsof er geen oorlog woedt aan de oostelijke flanken. Of is De Volkskrant Oekraïne-moe? On-Europeser kun je het niet hebben. Oké, ook De Volkskrant redacteuren hebben recht op een najaarsvakantie maar dat geldt niet voor de krant zelf. Denkluiheid? Erger dan dat: grote onverschilligheid wat het Europese continent betreft.

Europeaan zijn is een spannende opdracht. Vooral studenten moeten we uitdagen ons te verrassen met hun beelden en idealen. Laten zij de media overvallen met hun bedenksels hoe het Europese continent van waarde is om voor te vechten. Niet met wapens zozeer maar met name met opstellen, gedichten, festivals, onderwijsexperimenten en Europese ontmoetingen.