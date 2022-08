Europa kampt met 'ergste droogte in vijfhonderd jaar' en het wordt alleen nog maar droger

9 aug. 2022 - 17:13

@ Greendutch - je stelt de juiste vragen, zij het dat pas in de vierde hiervan het echte knelpunt aan de orde komt (geeft niet): de crisis van de klimaatveranderingen is de grootste die we letterlijk sinds mensenheugenis doormaken. Een gezonde democratie is de beste staats- en regeringsvorm die er is. Maar meer en meer worden we geconfronteerd met onwelkome waarheden ('inconvenient truths', naar Al Gore). Ook democratisch gekozen kabinetten die hun eigen bevolkingen glashelder en direct uitleggen wat er aan de hand is, en wat er acuut moet veranderen in het gedrag van de kiezers - die lopen een gerede kans om snel ten val te komen. De multinationals, de banken, het grootkapitaal misdragen zich allemaal. Die hebben lak aan de werkelijkheid. Want de machtigen hier staan buiten de humane realiteit; ze leven in fictie. Kiezers kiezen kabinetten. Kiezers hebben omwille van de democratie zelf wél de plicht om zichzelf zo goed mogelijk te informeren. En dit laatste is niet iedereen gegeven, om redenen die niet noodzakelijk de eigen schuld zijn. Hier komen 'de media' in beeld (sic). Die zijn moreel verplicht om ons goed op de hoogte te houden. Maar mensen die wel voelen dat er iets heel erg mis is, die kunnen gevoelsmatig in de fuik komen die 'escapisme' heet. Dit is geen kwestie van kiezen; angst en onwetendheid over de best mogelijke keuzes leiden tot instinctief ontkennen en alleen geamuseerd willen worden, en tot onophoudelijk consumeren. Dit is de tragedie.