Erdogan heeft NAVO in de tang met verzet tegen uitbreiding

17 mei 2022 - 10:18

De PKK bevindt zich ook in Nederland of andere Europese landen . Misschien moeten Zweden en Finland hardop zeggen afstand te nemen van de PKK, zij zijn lid van de EU die deze organisatie ziet als een terroristische. Dus wat is precies het probleem van Erdogan ? Wil hij met een omweg Poetin in de kaart spelen ? https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/terreurorganisatie-pkk-zoeken-op-nederlandse-bodem