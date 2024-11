Als je het nieuws mijdt loop je ook het goede nieuws mis', zegt Janneke de Bijl in De Nieuws BV. 'Zo was er een VVD-staatssecretaris die bíjna excuses maakte voor zijn racistische uitspraak na het geweld in Amsterdam. Net niet, maar hij had het zomaar kunnen doen, en dat is meer dan we ooit van een VVD’er hadden durven verwachten.'