Elon Musk kan niet tegen kritiek, ontslaat personeel met commentaar en maakt ze belachelijk op Twitter

Afgelopen weekend schreef Musk een bericht op Twitter waarin hij een toelichting gaf op de traagheid van Twitter op mobiele toestellen. Daarop reageerde een medewerker die al jaren verantwoordelijk is voor het functioneren van de app op Android-toestellen, dat de informatie van Musk niet klopte. ‘Hij is ontslagen’, was de reactie van Musk.