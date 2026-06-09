Einde GroenLinks-PvdA, fusiepartij heet vanaf nu ook in de Kamer officieel PRO Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 210 keer bekeken • Bewaren

De officiële fusie vindt pas aanstaande zaterdag plaats, maar vanaf nu heet GroenLinks-PvdA ook in de Tweede Kamer officieel Progressief Nederland, oftewel: PRO. Een meerderheid van de Kamer stemde dinsdag in met het voorstel tot naamswijziging van de grootste oppositiepartij. Dat meldt ANP.

Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer (presidium) had aangeraden akkoord te gaan met de nieuwe naam, omdat aan alle voorwaarden is voldaan. De linkse partijen vormen sinds eind 2023 samen een fractie in de Tweede Kamer en voerden voor de Tweede Kamerverkiezingen ook een gezamenlijke lijst.

Ook de PVV-afsplitsers van de extreemrechtse Groep Markuszower hadden een verzoek ingediend om hun naam te wijzigen in De Nieuwe Alliantie (DNA). Daar ging de Kamer niet mee akkoord. De weglopers stonden immers bij de verkiezingen nog op de lijst van de PVV en zijn dan ook volgens dat mandaat in de Tweede Kamer beland. Ook het presidium adviseerde tegen een voorbarige naamswijziging.

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