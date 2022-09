Duitse minister wil recht op thuiswerken vastleggen voor na de crisis

28 apr. 2020 - 14:31

Als er één ding is wat op de (kantoor) werkvloer verschikkelijk is en nooit heeft gewerkt, dan zijn het wel 'flexplekken'. Voor mensen die veel onderweg zijn en af en toe op kantoor zijn, is het handig om een aantal werkplekken te hebben waar ze kunnen gaan zitten als ze aanwezig zijn. Werknemers die elke dag op kantoor zitten hebben meestal behoefte aan een eigen 'territorium'. Ik heb b.v. een tijdje bij de gemeente Rotterdam, in het gebouw De Rotterdam, gewerkt. Als ik iemand wilde spreken (van mijn eigen afdeling) moest ik eerst kijken in een app waar diegene zat. Vijftien verdiepingen omhoog of omlaag. En als je daar dan kwam was ie even weg of aan de telefoon of wat dan ook. In de 'ouderwetse' situatie met vaste werkplek, is het een kwestie van even je kop omhoog steken om te zien of die persoon beschikbaar is. Thuiswerken is op zich prima op zijn tijd (ik ben programmeur, en als ik bezig ben doe ik thuis in 4 uur wat ik op kantoor in een hele dag doe, maar op kantoor kan ik met andere mensen 'snel schakelen'. Zelfs met alle moderne hulpmiddelen, is dat thuis - meestal - niet mogelijk). Los van het 'probleem' van wel of niet thuiswerken; flexplekken (en kantoor 'tuinen') is iets wat steeds meer in een slecht licht komt te staan.