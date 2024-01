Duitse AfD-politici vergaderden in het geheim met neonazi's over 'masterplan' voor massadeportaties

Politici van de Duitse extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD), hebben eind vorig jaar in het geheim een bespreking gehouden met kopstukken van de extremistische Identitaire Beweging en neonazi’s. Het onderwerp was het opstellen van een “masterplan” voor massadeportaties, eventueel met geweld, mocht de partij aan de macht komen. Dat melden The Guardian en onderzoeksplatform Correctiv. Het nieuws zal vermoedelijk het debat in Duitsland verder doen oplaaien over of AfD verboden moet worden.

AfD leidt momenteel de peilingen in alle vijf de Duitse staten die vroeger bij Oost-Duitsland hoorden. Drie daarvan hebben later dit jaar plaatselijke verkiezingen. Ondertussen gaan er in Duitsland steeds meer stemmen op om te proberen AfD te verbieden vanwege het extreemrechtse en antidemocratische gedachtegoed. Of het zover komt is de vraag, de lat om extremistische partijen in Duitsland te verbieden ligt hoog. De laatste keer dat een poging werd gewaagd was in 2017 met de NPD. Het hoogste gerechtshof van Duitsland oordeelde toen dat de NPD weliswaar gelijkenissen vertoonde met de nazipartij van Adolf Hitler, maar dat de partij niet genoeg gevaar vormde voor de democratie voor een verbod.