Draaien, vallen, kruipen, de dans van de Nederlandse politicus

Laat ik meteen iets uit de wereld helpen: ik ben géén fan van Geert Wilders. Niet een beetje ongemakkelijk, maar principieel en structureel tegen. Zijn ideeën over minderheden, rechtsstaat en media zijn niet alleen gevaarlijk, ze ondermijnen alles waar een volwassen democratie op drijft. Zijn stijl is het politieke equivalent van een pyromaan die klaagt dat de brandweer te laat is.

En toch… moet ik het nu voor hem opnemen. Ja. Echt.

Want Wilders deed iets wat we in Den Haag bijna vergeten zijn: hij hield zich aan zijn woord. Hij stelde harde eisen, kreeg ze niet ingewilligd, en trok zich terug. Precies wat de kiezer altijd roept te willen. “Eerlijkheid!” “Principes!” “Iemand met een rechte rug!” En wat krijgt hij? “Onverantwoordelijk!” en “Hij laat het land barsten!”

Om het even helder te krijgen: als hij wél was gebleven, hadden we ook moord en brand geschreeuwd. “Draaikont! Plucheplakker! Wat is er nog over van zijn beloftes?” Vraag maar aan Sigrid Kaag. Die riep ooit “nieuwe politiek”, maar zat een halfjaar later naast Rutte. Resultaat? Politieke karaktermoord op haar integriteit. Niet dat Wilders het morele niveau van Kaag benadert, maar het mechanisme is hetzelfde: je draait? Weg vertrouwen. Je draait niet? Weg kabinet.

Dus ja, zelfs Wilders kon het niet goed doen. En nee, dat zeg ik niet omdat hij stiekem een held is. Hij koos precies het moment dat hem het best uitkwam. Dit was geen zuivere gewetenskwestie, maar een strategische ontsnappingsroute. Besturen betekent smerige handen. En Wilders houdt zijn vingertjes graag brandschoon, zodat hij ze later weer kan wijzen naar alles wat fout gaat.

Maar zelfs in zijn opportunisme hield hij zich aan zijn woord. En dat is zeldzaam geworden.

Andere partijen staan voor dezelfde spagaat. D66 is te elitair als ze vasthoudt aan idealen, te slap als ze buigt. VVD? Te flexibel voor haar achterban, te hard voor de rest. GroenLinks? Heel principieel, maar alleen als het niks kost in je eigen wijk. CDA? Een hologram. En al die dilemma’s worden tot kookpunt gebracht door een medialandschap dat elke nuance platwalst. Eén soundbite, één ophef, en het hele journaal staat in de fik.

En de kiezer? Die wil een politicus die niet draait, niet faalt, alles oplost, én iedereen tevreden houdt. Iemand die wél belasting verlaagt, én zorg verbetert, én het klimaat redt, zonder dat je je BBQ moet inleveren. Maar als zo’n politicus zou bestaan, zouden we hem na één compromismoment alsnog uitkotsen op X en afserveren bij Goedenavond Nederland.

Politiek is in Nederland een trapezenummer zonder vangnet. Wie beweegt, valt. Wie valt, draaide. En wie overeind blijft, is verdacht. Wilders blijft een risico voor de democratische rechtsstaat, juist omdat hij zich kan voordoen als de enige ‘consequente’. Maar zelfs zijn val laat één ding zien: je kunt het in dit land niet goed doen.