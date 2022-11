Donald Trump opnieuw aangeklaagd voor verkrachting Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 365 keer bekeken • bewaren

Donald Trump is in New York aangeklaagd voor verkrachting. De aanklacht werd ingediend door de schrijfster E. Jean Caroll die in 2019 in een boek voor het eerst onthulde wat haar was overkomen. De verkrachting zou dateren van midden jaren 90 en vond plaats in een luxe warenhuis in Manhattan.

Hoewel Caroll in 2019 al over de verkrachting durfde te vertellen, kon ze destijds geen rechtszaak meer aanspannen omdat de zaak was verjaard. Inmiddels heeft de staat New York een nieuwe wet aangenomen die het mogelijk maakt om voorheen verjaarde zedenmisdrijven alsnog voor de rechter te brengen. Die wet ging donderdag in.