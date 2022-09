Donald Trump

20 jul. 2015 - 19:04

Naja wat Trump daar aankaart is wel iets dat mij hier in Nederland ook een doorn in het oog is. Het eindeloze gelul van politici. Hoewel ik niet helemaal zie hoe dat geen woorden maar daden idee te realiseren valt voor Trump (noch hier), maar ik ben er wel flauw van, alsmede het ongegrond lullen. Ik moet dan denken aan dat voorval met Asscher over de aanpassingen van het ontslagrecht, ik meen bij Nieuwsuur. De stelling is dat het niet gaat werken. Asscher haalt hiervoor een voorbeeld uit de kast (die hij blijkbaar al had ingestudeerd): de lasser. Want ja, de lasser krijgt waarschijnlijk wel een vast contract want anders moet je mensen opnieuw inleiden in taken. Ja, da's heel leuk, maar hoe zit het met de onopgeleide mensen die wel makkelijk vervangbaar zijn, want daar ligt het probleem. Ja, maar ik wil toch even terug naar het voorbeeld van de lasser, zegt Asscher. Want ja, de lasser krijgt waarschijnlijk wel een vast contract want anders moet je mensen opnieuw inleiden in taken. Ja ok, maar de mensen dan die niet opgeleid zijn meneer Asscher? Als U nou kijkt naar het voorbeeld van de lasser waar we het eerder over hadden, zegt Asscher vervolgens. die lasser krijgt waarschijnlijk wel een vast contract want anders moet je mensen opnieuw inleiden in taken. ..... *hele diepe zucht*